Román Ponz, director de Transformación Digital de Global Omnium: "La digitalización transforma la gestión del agua al optimizar el consumo energético"

Agua y energía coexisten necesariamente. Para que gestos tan cotidianos como ducharnos o poner una lavadora en casa sean posibles es indispensable que ambos elementos funcionen con la precisión de un reloj suizo, y además, la sociedad pide que lo hagan de modo eficiente y sostenible. El cóctel para para conseguir este objetivo de eficacia y respeto con el entorno está compuesto por tres ingredientes indispensables: agua, energía y digitalización.

Román Ponz es el director de Transformación Digital de Global Omnium y habla de los retos a los que se enfrenta el sector del agua para su digitalización y cómo se reutiliza la energía tras su uso para el funcionamiento de la red hidráulica.

¿Qué papel desempeña la digitalización en la eficiencia energética dentro del sector del agua?

Los procesos del ciclo del agua desde la captación en ríos, pozos o embalses hasta su distribución, depuración y devolución al medio son muy intensivos en el consumo de energía y en estas fases la digitalización permite ser más eficientes en cada una de las etapa s.

¿Qué herramientas y estrategias digitales son las más relevantes en la gestión de las instalaciones consumidoras de energía en el sector del agua?

La monitorización en tiempo real a través de los sensores IoT, que son plenamente autónomos y no necesitan suministro eléctrico ni cable de datos porque lo llevan todo integrado, y que se acoplan a elementos que miden, por ejemplo, presiones y caudales y de esta foma sabemos cómo está funcionando la red de agua. Otro aspecto muy útil y relevante es la detección temprana de fugas mediante sensores que están ‘escuchando’ permanentemente lo que ocurre en las tuberías. Pero es que además, con la digitalización llevamos a cabo un mantenimiento predictivo, es decir, nos permite anticipar averías en equipos mecánicos gracias a algoritmos basados en la Inteligencia Artificial. En resumen, la digitalización lo que nos permite es transformar la gestión del agua pasando de una posición reactiva a una proactiva y predictiva reduciendo los costes operativos en general y los energéticos en particular.

¿Y esto repercutiría en el consumidor final, en el usuario de la red?

Nos permite anticiparnos a los problemas con una predicción de fallos y por ejemplo, reducir las roturas casuales. Si nos hemos anticipado mediante nuestros sistemas digitales podemos renovar un equipo en riesgo de avería. Y esto desde luego hace que el usuario perciba un sistema de agua más robusto, con menos incidencias en el servicio y por lo tanto la distribución en casa estáé más asegurada.

¿Cuáles son los desafíos en el momento de implantar la digitalización?

Hay varios aspectos clave y desafíos concretos que tenemos en el sector del agua para implementar las soluciones digitales. Podemos hablar de desafíos técnicos, económicos, de seguridad y también en el área humana. En primer lugar porque requiere de una inversión significativa en sensores, software, infraestructuras y en todo el sistema de gestión de datos. Además, en una cuestión técnica, hay que integrar las nuevas tecnologías con los sistemas anteriores y la adecuación entre ambos es una tarea compleja.

¿Y en el área humana y de seguridad?

Desde el punto de vista humano es fundamental contar con profesionales con habilidades en nuevas tecnologías y también en ciberseguridad, puesto que hablamos de un sector tan crítico como la distribución del agua.

Acerca del nexo entre agua y energía ¿en qué consiste y cuál es su relevancia en el sector del agua?

La relación entre agua y energía es biunívoca. Una no puede existir sin la otra. La energía es esencial para extraer, tratar y elevar el agua: hay que bombear, medir los equipos de bombeo... Y comprender este nexo es vital para la gestión sostenible de ambos recursos. Optimizar el uso de esa energía tiene un efecto positivo en disponibilidad y coste del servicio. Pero es que además, es factible recuperar, mediante la ubicación de turbinados en la red de agua potable, parte de la energía que hemos suministrado al proceso de bombeo de agua.

Y esa energía recuperada ¿se vuelve a utilizar en el proceso del agua?

Se puede utilizar dentro del proceso pero es posible darle otros usos,como por ejemplo en la recarga de vehículos eléctricos o puede retornarse a la red eléctrica. Pero incluso destinarla al autoconsumo: para comunicaciones en las propias instalaciones o para la iluminación de las arquetas del subsuelo.

Esto se traduce en hacer un poco más independiente energéticamente y sostenible el sistema de agua.

Así es, puedes conseguir la independencia energética pero siempre es conveniente tener como respaldo al suministro eléctrico. En el nexo agua-energía la digitalización actúa como catalizador clave porque nos permite una gestión más inteligente y eficiente de ambos recursos ya que conseguimosuna optimización del consumo energético de las instalaciones, la gestión inteligente de la demanda y evitamos el uso innecesario de la energía.

Aspecto que tiene un impacto directo y beneficioso en el ámbito social y medioambiental ¿no?

Cierto. La sinergia que se crea entre agua y energía tiene un impacto positivo y significativo en la sociedad y el medio ambiente porque nos solo hace que el sector del agua sea más eficiente sino que también nos lleva a construir infraestructuras más resilientes y sostenibles y eso es beneficioso para todos.