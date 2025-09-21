La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera

Varios municipios de la comarca valenciana de La Costera se han visto afectados este domingo por la tarde por lluvias intensas, acompañadas en algunos casos de granizo y fuerte viento, que han dejado acumulados de 23,6 litros por metro cuadrado en una hora en Vallada y han ocasionado la caída de un árbol en Xàtiva.

Concretamente, la alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia del último día del verano ha dejado, por el momento, una tremenda granizada en L'Alqueria de la Comtessa, en plena comarca de la Safor. "¡Está nevando!", gritaban algunos vecinos al ver el temporal en la comarca de la Safor.

En la playa más al sur de Oliva, que limita con el municipio de Denia, Les Deveses, también ha caído piedra. El Consorci Provincial de Bombers de València también ha actuado este domingo en servicios derivados de tormentas en las poblaciones de Moixent, Xàtiva i Genoves, dentro de la comarca de la Costera.

Lluvias

El episodio de lluvias y tormentas ha dejado hasta las seis de la tarde de este domingo en la provincia de Valencia acumulados de 23,6 litros por metro cuadrado en una hora en Vallada, 20,6 en Aielo de Malferit, 18 en Montesa y 16 en Moixent, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

También han previsión de lluvias intensas con posible granizo en Pegoy zonas adelañas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado también que las temperaturas irán en descenso en la mitad norte de Castellón y en el resto, habrá pocas variaciones, salvo un ascenso de las máximas en el litoral y el prelitoral de Valencia y sur de Alicante. También hay alerta amarilla por lluvias emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana en el litoral norte de Valencia y en el interior y litural sur de Valencia, por precipitación acumulada en una hora de 20 mm.

33 grados en Carcaixent y Ontinyent

Las temperaturas del tiempo en Valencia han alcanzado este domingo los 33,3 grados en Carcaixent y los 33,1 en Ontinyent, que se han situado entre los diez municipios de España con las máximas más altas.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Turís ha marcado 33 grados, Bicorp 32,5, Chelva 32,3 y Xàtiva 32,2 grados, todas en el interior de la provincia de Valencia, mientras que Orihuela ha alcanzado los 31,6 grados y la capital alicantina los 31,5.

Además, en Alcoi el termómetro ha llegado a los 31,2 grados, en Rojales a los 30,6 y en Villena a los 30,4 grados, los mismos que en la capital valenciana, mientras que en Castellón de la Plana se han alcanzado los 28,6 grados.

El tiempo del lunes

Para este lunes, primer día oficial del otoño, se prevé la salida de un frente atlántico por el Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología ha indicado que para el tiempo en Valencia este lunes habrá cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia por la mañana e intervalos de nubes de evolución diurna en Alicante por la tarde, donde habrá probabilidad de chubascos a últimas horas. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes por la mañana. La previsión es que las temperaturas vayan en descenso, que será localmente notable en el caso de las máximas en la provincia de Valencia.