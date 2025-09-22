Miguel Polo (CHJ): «La consellera dudaba y preguntaba por las fases emergencia en presas»

El Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, del 29 de octubre fue un cúmulo de indecisiones, dudas y debates sobre detalles que ya debían estar interiorizados y que ralentizaron la respuesta ante la dana que dejó 229 fallecidos. Es el resumen que ofreció en su declaración judicial del viernes el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo.

Es el sexto participante del Cecopi que ofrece su versión sobre la reunión que debía haber dirigido la respuesta a la emergencia, pero que siempre fue por detrás de los acontecimientos. Se convocó a las 17 horas del 29 de octubre (29-O) cuando, como mínimo, había ya siete desaparecidos: el camionero de l’Alcúdia y seis personas residentes en Utiel.

Seis declaraciones de miembros del Cecopi

Hasta ahora han ofrecido su versión sobre lo sucedido en el Cecopi la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, y Vicent Mompó (presidente de la Diputación de València), los tres presentes físicamente en la reunión celebrada en l’Eliana. Y el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez Mora y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que asistió por videoconferencia al igual que Polo y su equipo.

Pradas, Argüeso y Mompó desligaron al presidente de la Generalitat Carlos Mazón de cualquier decisión sobre la emergencia y apuntaron a los técnicos como responsables de las decisiones adoptadas, o la falta de ellas, el 29 de octubre. Bernabé señaló que el mensaje Es Alert (de las 20.11 horas) iba a enviarse solo al Magro hasta que ella avisó de los problemas en el Poyo.

Comparecencias pendientes

Aún queda por conocer la versión de los dos altos funcionarios del Cecopi: el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez y José Miguel Basset, exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos. Y de otros asistentes presenciales como los militares de la UME (Unidad militar de emergencias) o el diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, entre otros.

"Indecisión y parsimonia"

La versión de Miguel Polo sobre lo sucedido en el Cecopi del 29-O se resume en «indecisión, parsimonia» y debates que se eternizaban. Provocados por la inexperiencia de la que era el mando único de la emergencia, la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, de quien incluso desliza que tal vez no estaba presente en los primeros minutos del Cecopi, que arrancó planteando la grave situación en Utiel. Tras una primera minidesconexión, Polo relata que se comienza a debatir sobre la presa de Forata en el río Magro donde llegaron a entrar 2.200 metros cúbicos por segundo (m3/seg.), que la infraestructura hidráulica consiguió laminar y que salieran 1.110 m3/seg.

«Empieza a haber debate sobre la situación [en Forata], por parte de la consellera preguntaba porqué era un escenario u otro» (hay cuatro posibles situaciones previstas en el plan especial de inundaciones de la Generalitat)». Polo no ocultó su desconcierto en la declaración ante la jueza y el fiscal de la dana. «Desde la CHJ no dábamos crédito que preguntaran eso cuando eso lo tenían y debían saberlo».

"Constantes debates y dudas"

De hecho fue la tónica de la tarde. «Constantes debates entre ellos. Mientras ellos discutían nosotros teníamos nuestras conversaciones y veíamos que no se tomaban decisiones». Entre esos debates de las medidas a adoptar, Polo recordaba que la consellera planteó el confinamiento. «Ella tenía dudas de si podía tomar tal o cual medida y [Jorge] Suárez le dijo que la ley le amparaba a tomar cualquier medida».

El presidente de la CHJ también mostró su sorpresa por «la parsimonia» con la que se trataban los temas. «Nosotros no estábamos tan tranquilos, no entendía porqué no se tomaban decisiones», señaló sobre el retraso, por ejemplo, en enviar avisos a la población, que él asegura que comenzó a reclamar a partir de las 17.30 horas. Polo llegó a asegurar que en ocasiones decidía no preguntar. «Aquello no estaba para cuestionar nada de lo que dijeran, cuanto menos hablaras mejor porque se liaban con todo».