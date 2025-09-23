La Acadèmia Valenciana de la Llengua responde que el anuncio de Mazón para modificarla es "un brindis al sol"

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha asegurado que el anuncio del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Debate de Política General de la Comunitat para cambiarle el nombre al de Acadèmia de la Llengua Valenciana es "un brindis al sol". Respondía así Cantó al anuncio de que el gobierno valenciano pretende cambiar la ley reguladora de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y a reformar el Estatut d'Autonomia para que la institución estatutaria pase a ser la 'Acadèmia de la Llengua Valenciana.

Discurso de Carlos Mazón, este martes, en las Corts Valencianes. / Miguel Angel Montesinos

Cantó vino a recordar poco después los requisitos necesarios para emprender la reforma avanzada por Mazón."Para cambiar la ley de creación de la AVL se necesitan tres quintas partes de las Corts; por tanto, entendemos que la propuesta es un brindis al sol", incidía este martes según recogía la agencia Efe. "Lo que realmente necesita el valenciano es estabilidad y promoción real y efectiva de su uso en todos los ámbitos", remarcaba, atendiendo a los principios que inspiran la creación de la AVL recogido en su propia ley de creación.

Zaplana y Camps como ejemplos

Así, Cantó recordaba que la creación de AVL "fue el resultado de un pacto para sustraer el valenciano del debate partidista", impulsado por el entonces president de la Generalitat Eduardo Zaplana. "Asimismo, la academia fue consagrada como institución de nuestro autogobierno en el Estatuto de 2006 a instancias el expresidente (Francisco) Camps", concluía.

Frente a los ejemplos que citaba Cantó de Zaplana y Camps, Mazón ha cargado contra la AVL por no insistir en la realidad “diferenciada” del valenciano respecto al catalán en la reciente polémica del PP por la oficialidad de las lenguas en España. “Se ha convertido en una academia valenciana de lengua, en abstracto, sin denominación de origen”, subrayaba en su primera parte del discurso. De ahí que pretenda cambiar la ley reguladora de la AVL y reformar el Estatut.

Recortes en los presupuestos

Como se recordará, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, justificaba hace poco el recorte de casi el 40 % de los fondos de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL) porque "tenía el presupuesto muy hinchado". El titular de Educación defendió que ese dinero "no se gastaba" y negó que vaya a afectar a ningún puesto de trabajo. La propia Academia, en un comunicado, advirtió de lo contrario.

El Gobierno tuvo que salir "al rescate" con una subvención directa a la AVL de 200.000 euros para paliar el recorte que ha sufrido el organismo estatutario en los últimos presupuestos autonómicos que el PP pactó con Vox y que supusieron un hachazo a sus recursos financieros del 40 % respecto al año anterior. También Ens Uneix, desde la diputación de Valencia anunció la aportación de otros 200.000 euros para actividades de los años 2025 y 2026 para garantizar su continuidad.