Directo | Debate de Política General en Les Corts

Carlos Mazón se enfrenta desde este martes a su segundo Debate de Política General como 'president' de la Generalitat, en una sesión que estará marcada por su gestión de la dana, una catástrofe que ha trastocado la legislatura y le ha puesto contra las cuerdas.

La tensión está garantizada desde primera hora, con una protesta contra Mazón convocada por víctimas de la riada a las puertas del parlamento valenciano. La líder de la oposición, Diana Morant, ha estado con las personas presentes en la movilización: "Y lo único que espero de Mazón es que por fin nos diga la verdad del 29 de octubre y después ni más mentiras ni más estrategias. Espero su dimisión y una convocatoria electoral".

Fernando Bustamante

El escenario de la política valenciana poco tiene que ver con el de hace un año, cuando el 'president' llegaba a las Corts en fase creciente, de subidón en las encuestas y sin el lastre de la ultraderecha en el Ejecutivo.