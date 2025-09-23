Directo | Debate de Política General en Les Corts
La gestión de la dana de Carlos Mazón marcará la sesión
Redacción
Carlos Mazón se enfrenta desde este martes a su segundo Debate de Política General como 'president' de la Generalitat, en una sesión que estará marcada por su gestión de la dana, una catástrofe que ha trastocado la legislatura y le ha puesto contra las cuerdas.
La tensión está garantizada desde primera hora, con una protesta contra Mazón convocada por víctimas de la riada a las puertas del parlamento valenciano. La líder de la oposición, Diana Morant, ha estado con las personas presentes en la movilización: "Y lo único que espero de Mazón es que por fin nos diga la verdad del 29 de octubre y después ni más mentiras ni más estrategias. Espero su dimisión y una convocatoria electoral".
El escenario de la política valenciana poco tiene que ver con el de hace un año, cuando el 'president' llegaba a las Corts en fase creciente, de subidón en las encuestas y sin el lastre de la ultraderecha en el Ejecutivo.
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- La cadena catalana Fragadis y Consum compran la mayoría de las tiendas de Economy Cash y Vidal Tiendas
- Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent