Directo | Debate de Política General en Les Corts

La gestión de la dana de Carlos Mazón marcará la sesión

Debate de Política General en Les Corts

Redacción

Carlos Mazón se enfrenta desde este martes a su segundo Debate de Política General como 'president' de la Generalitat, en una sesión que estará marcada por su gestión de la dana, una catástrofe que ha trastocado la legislatura y le ha puesto contra las cuerdas.

La tensión está garantizada desde primera hora, con una protesta contra Mazón convocada por víctimas de la riada a las puertas del parlamento valenciano. La líder de la oposición, Diana Morant, ha estado con las personas presentes en la movilización: "Y lo único que espero de Mazón es que por fin nos diga la verdad del 29 de octubre y después ni más mentiras ni más estrategias. Espero su dimisión y una convocatoria electoral".

Protesta de los familiares de las víctimas de la dana a las puertas de las Corts

Fernando Bustamante

El escenario de la política valenciana poco tiene que ver con el de hace un año, cuando el 'president' llegaba a las Corts en fase creciente, de subidón en las encuestas y sin el lastre de la ultraderecha en el Ejecutivo.

