Directo de la sesión vespertina del Debate de Política General en Les Corts

Muñoz trata de ir más allá y habla de la debilidad del gobierno de Mazón. "Se desmorona su proyecto político y usted se aferra al cargo. Su Consell lo ha convertido en un Consell interino. Este era el Consell de la reconstrucción y le ha durado diez meses. Y ha anunciado una crisis de Consell a dos meses vista. Ustedes son el Consell de los patos cojos porque sólo quiere continuar él mismo".

Pasa lista a los consellers, con críticas para todos: A Camarero por su gestión de las residencias, a Gan Pampols por su fugacidad, a Merino por rechazar la condonación de la deuda, a Valderrama por el estado de los bomberos forestales, a Rovira por "liquidar la educación pública y el valenciano" y sus palabras tras la muerte de un empleado en un colegio afectado por la riada, a Barrachina por "no avisar" de la presa de Buseo el 29-O, y a Martínez Mus por "no suspender el metro" el día de la dana. Sólo se salvan de la quema Marián Cano y Nuria Martínez.

"No nos vale que cambien a Mazón por otro, queremos al PP fuera porque ninguno estuvo a la altura", resume el socialista.