Directo de la sesión vespertina del Debate de Política General en Les Corts

Sesión vespertina del debate de Política General como 'president' de la Generalitat Valencia

Directo de la sesión vespertina del Debate de Política General en Les Corts

Mateo L. Belarte | Diego Aitor San José | José Luis García Nieves

Carlos Mazón afronta su segundo Debate de Política General en Les Corts en un clima de máxima tensión. La gestión de la DANA del 29 de octubre ha marcado la legislatura y centrará buena parte del pleno, convertido en un examen para el president.

La sesión vespertina arranca con la oposición dispuesta a intensificar sus críticas y con las víctimas de la riada en las puertas del parlamento.

Mazón se aferra a su relato de la dana para agotar legislatura ante unas Corts encendidas

Las víctimas cargan contra el president tras su marcha de las Corts: “Nos mienten en la cara, Mazón está en fase electoral”

Mazón mete el valenciano en el Debate: pedirá al Ministerio hacerlo optativo en las PAU para “acabar con la discriminación”

La izquierda y las víctimas abandonan el pleno mientras Mazón habla de la dana

La Acadèmia Valenciana de la Llengua responde que el anuncio de Mazón para modificarla es "un brindis al sol"

Directo Les Corts | Mazón termina su discurso tras cinco horas y la izquierda regresa a sus escaños

Lafuente anuncia su candidatura a presidir la CEV

