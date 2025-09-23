En Directo
Directo de la sesión vespertina del Debate de Política General en Les Corts
Sesión vespertina del debate de Política General como 'president' de la Generalitat Valencia
Mateo L. Belarte | Diego Aitor San José | José Luis García Nieves
Carlos Mazón afronta su segundo Debate de Política General en Les Corts en un clima de máxima tensión. La gestión de la DANA del 29 de octubre ha marcado la legislatura y centrará buena parte del pleno, convertido en un examen para el president.
La sesión vespertina arranca con la oposición dispuesta a intensificar sus críticas y con las víctimas de la riada en las puertas del parlamento.
Mazón se adentra en el 29-O por fin. Señala la "imposibilidad" de estar "incomunicado" en El Ventorro y a la vez "dando instrucciones", como según él mantiene el PSPV. Niega ambos extremos y asegura que los socialistas "defienden una cosa y la contraria para generar bulos".
Sobre las protestas ciudadanas, las vincula a los "envíos" del PSPV de cargos políticos socialistas para hacer "escraches" en actos oficiales. Pone nombres a algunos manifestantes que han protestado contra su gestión durante estos meses, señalando esas vinculaciones con el PSPV y con Compromís. Acusa a ambos partidos de "hacer irrespirable el ambiente político".
El president saca pecho del cumplimiento de sus anuncios del año pasado, que cifra en más del 85 %. Pero evita responder a la pregunta de Muñoz sobre si estuvo en el Palau de la Generalitat entre su salida de El Ventorro y su llegada al Cecopi.
Mazón está siendo muy duro con Muñoz, a quien acusa de "no tener ni idea de gestionar". "Yo vengo aquí con un bagaje de gestión, con credibilidad". Además, da por segura su continuidad en el cargo y vaticina que "el año que viene" volverá a la tribuna a dar cuenta del cumplimiento de sus anuncios de hoy.
Acusa a Muñoz de lanzar "bulos" sobre la dana en su réplica. Cita palabras de Polo (CHJ) en sede judicial: "Nadie podía prever lo que iba a suceder". Y de Núñez (Aemet): "Yo no sabía lo que iba a ocurrir". "Digo yo, sin ánimo de llamar asesino a nadie, digo yo, que si el jefe de los barrancos no sabe lo que va a pasar y lo admite expresamente tras 11 meses y el jefe de las lluvias no sabe que va a llover cuatro veces más de su previsión, ¿de qué está hablando durante once meses, bulo tras bulo?".
El debate vuelve a subir de tensión con la dana. Massó llama al orden a Mercedes Caballero (PSPV). Mazón trata de devolver el debate a sus anuncios y exige al socialista que se posicione al respecto o que aborde la recuperación.
Turno para la contrarréplica de Mazón
Agradece a Muñoz con sorna que su grupo haya vuelto al hemiciclo. Le acusa de "fumarse" hora y media de pleno y lamenta que con ese tiempo no haya tenido tiempo para hablar de las medidas planteadas en su intervención inicial.
Afea que Muñoz no ha "hablado de nada" y se pregunta si sus discursos los hace "el gabinete de Diana Morant". Dice tener "clara" la razón por la que Morant no presenta una moción de censura: "Porque le da vergüenza que la defienda usted", señala antes de resaltar que la líder del PSPV no está ahora en el hemiciclo.
Le desafía a que diga "si estuvo en el Palau o en otro sitio". Pide que "ratifique" las palabras de otros cargos del PP que sí han dicho que estuvo en su despacho en ese tramo horario. "Dele tranquilidad a las víctimas y al pueblo valenciano y dígales que estaba en el Palau dando la cara y al frente de la emergencia. Y si no lo dice, nos estará mintiendo".
Concluye repasando la "anomalía" en la que se ha instalado Mazón, "entrando por la puerta de atrás" o ausentándose de festejos autonómicos en los últimos tiempos. "Debe irse a casa. Hasta que no se vaya no poddremos pasar página", remata.
Sobre el valenciano, protagonista del discurso de Mazón, Muñoz lamenta el "ataque" contra la lengua. "No respeta ni quiere el valenciano. No utilice el valenciano para ir contra el valenciano".
El portavoz denuncia ahora la "manipulación" de À Punt. Reprocha la ocultación de los audios y la "caza de brujas" para encontrar al responsable de la filtración del sonido desvelado por RTVE de la reunión del Cecopi.
Vuelve de nuevo a la "ausencia" de Mazón el 29-O. "Estaba a otras cosas, a sus cosas, que por cierto aun no ha explicado satisfactoriamente. Podría haber aprovechado para decirnos qué hizo". Muñoz insiste en solicitar que aclare sus tiempos de esa tarde: "¿No nos va a decir que hizo tras salir de El Ventorro a las 18.45 y llegar al Cecopi a las 20.28? Han pasado 11 meses y los valencianos aun no saben qué hizo su president".
Entra en juego Gaza. Muñoz recuerda cuando Mazón, criticando la falta de ayudas del Gobierno a la dana, felicitó al pueblo de Gaza por recibir apoyo económico. "Es un insulto", dice para rememorar la guerra de Irak y concluir que "vuelven a estar en el lado equivocado de la historia".
Enlaza con la migración, acusando al Consell de "racista" por negarse a aceptar las acogidas de menores migrantes que plantea el Gobierno. "Hay dinero para bajar impuestos, pero no para los niños que necesitan ayuda", critica el síndic del PSPV.
Muñoz trata de ir más allá y habla de la debilidad del gobierno de Mazón. "Se desmorona su proyecto político y usted se aferra al cargo. Su Consell lo ha convertido en un Consell interino. Este era el Consell de la reconstrucción y le ha durado diez meses. Y ha anunciado una crisis de Consell a dos meses vista. Ustedes son el Consell de los patos cojos porque sólo quiere continuar él mismo".
Pasa lista a los consellers, con críticas para todos: A Camarero por su gestión de las residencias, a Gan Pampols por su fugacidad, a Merino por rechazar la condonación de la deuda, a Valderrama por el estado de los bomberos forestales, a Rovira por "liquidar la educación pública y el valenciano" y sus palabras tras la muerte de un empleado en un colegio afectado por la riada, a Barrachina por "no avisar" de la presa de Buseo el 29-O, y a Martínez Mus por "no suspender el metro" el día de la dana. Sólo se salvan de la quema Marián Cano y Nuria Martínez.
"No nos vale que cambien a Mazón por otro, queremos al PP fuera porque ninguno estuvo a la altura", resume el socialista.
Muñoz le reprocha la actitud y sus "tonos estridentes y soberbios". Y atribuye su continuidad en el cargo al sueldo del Consell Juridic Consultiu, a los "contratos para amigos" de la reconstrucción y "el aforamiento", el "motivo más importante".
"Le tiene pánico a declarar ante la jueza. Vaya a declarar y cuente la verdad", le desafía Muñoz, que muestra los autos de la magistrada en los que invita a declarar al jefe del Consell.
"Me niego a normalizar la situación", dice un Muñoz que insiste en que Mazón presente su dimisión. Apela también a Feijóo, a quien exige medidas "como hizo con Camps".
La agenda del president el día D es el claro objetivo de los socialistas. El socialista va directo al 29-O, acusando a Mazón de "gestionar la emergencia desde El Ventorro y con cuchillo y tenedor. Y dice que se toma en serio las emergencias, qué insulto a las víctimas", insiste el portavoz.
Recuerda la carta de la periodista que comió con él esa tarde y le reprocha no haber hablado de este punto. "Está reconociendo" esa versión, dice. "Mientras el puente de Picaña era engullido por el agua Mazón seguía en el Ventorro", insiste.
