Lafuente anuncia su candidatura a presidir la CEV
Tan solo una hora después del anuncio de Navarro de que no continuará, el presidente de Femeval asegura que optará a dirigir la patronal por "la necesidad de dar un nuevo impulso" a la entidad
Juanma Vázquez
Tan solo una hora después de que Salvador Navarro comunicara ante los medios que no seguirá al frente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), el que -salvo sorpresa mayúscula- será su sucesor, Vicente Lafuente, ha anunciado que presentará su candidatura a la presidencia de la patronal. En un comunicado facilitado desde la entidad que actualmente preside, la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), el dirigente ha querido "agradecer" el paso al lado dado por Navarro y enfatizar que afronta su decisión de optar a dirigir a los empresarios de la autonomía "con ilusión, responsabilidad y respeto a la institución y a todas las personas que dedican su tiempo y confían en la empresa y en el asociacionismo empresarial".
Un "nuevo impulso"
El movimiento, tras la negativa de Navarro esta mañana a continuar como presidente a partir de las elecciones del 6 de noviembre, era un secreto a voces. No en vano, aunque en un principio rechazaba tomar el relevo al frente de la CEV, Lafuente sí parecía admitir que se presentaría si detectaba un riesgo de ruptura en la organización empresarial. Una realidad que, amén a lo que se apuntaba desde hacía días y a lo que finalmente ha confirmado el mismo Navarro esta mañana reconociendo "sectores molestos" dentro de la entidad, se había demostrado como cierta.
Sobre ello, el comunicado del ya candidato afirma que "tras escuchar a diferentes organizaciones que integran la CEV, se pone de manifiesto la necesidad de dar un nuevo impulso, coordinado entre todos, para seguir avanzando y sostener la capacidad de representación empresarial que hoy ostenta, fruto del trabajo realizado bajo la presidencia de Salvador Navarro".
"Confianza, diálogo y lealtad"
En sus palabras, Lafuente asegura también que la decisión de Navarro de no seguir "es una muestra más de su compromiso con la empresa de la Comunitat Valenciana, como ha quedado patente a lo largo de toda su trayectoria" y que este relevo nace "fruto de la confianza, el diálogo, la lealtad, unidad y el consenso mantenido entre ambos para que la CEV siga siendo el espacio de representación y defensa de las inquietudes del empresariado de Alicante, Castellón y Valencia". Del mismo modo, destaca que Femeval -de la que tiene un "respaldo incondicional" de cara a recabar los avales para ser presidente de la CEV- siempre "se ha sentido un pilar básico" de la patronal empresarial
