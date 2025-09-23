Mazón desempolva el manual para tiempos de crisis: ETA, lengua y señas de identidad

A principios de 2015, en el agónico final de la larga hegemonía del PP, el Consell de Alberto Fabra, con Serafín Castellano como ideólogo, se sacó de la chistera una ley de identidad que agitaba el temor al tripartito de izquierdas que se avecinaba.

Una década después, en el convulso ecuador de legislatura de Carlos Mazón, asediado por la gestión de la dana, el Palau vuelve a desempolvar el cajón de los clásicos de la derecha valenciana ante situaciones de urgencia: lengua, la preservación de las señas de identidad ante la amenaza exterior del pancatalanismo y ETA.

En el ‘top ten’ de la cuarentena de medidas que ha presentado esta mañana el president en el debate de política general aparece, por encima de todas, la voluntad de impulsar los cambios normativos necesarios para modificar el nombre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua para que pase a denominarse Acadèmia de la Llengua Valenciana.

Es difícil que sea poco más que un brindis al sol. La reforma de la ley de creación de la Acadèmia requiere tres quintos de las Corts (60 diputados), una mayoría cualificada de la que el PP y Vox carecen en este momento (suman 53 escaños). La Acadèmia Valenciana de la Llengua es un organismo estatutario, recogido en el artículo 41. “Es una institució de la Generalitat de caràcter públic, té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià. La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana”, reza el texto.

Con todo, Mazón ha lanzado un mensaje contundente en torno a la Acadèmia, de confrontación con la institución, en un contexto en que el propio Consell ya está ahogando económicamente a la institución, hasta el punto de que el Gobierno de España ha anunciado una ayuda anual estable a la entidad y Ens Uneix, desde la Diputación de Valencia, ha tenido también que socorrerla.

"Conflicto perturbador y estéril"

Frente a la “imposición, sumisión y olvido”, es necesaria una nueva AVL, ha venido a decir. “La creación de la AVL en 1998 fue una iniciativa bienintencionada para que los diversos sectores encontraran una institución alejada del conflicto perturbador y estéril”, ha dicho Mazón.

El president ha criticado los criterios lingüísticos del Botànic, y ha cargado contra la AVL por no insistir en la realidad “diferenciada” del valenciano respecto al catalán en la reciente polémica del PP por la oficialidad de las lenguas en España. “Se ha convertido en una academia valenciana de lengua, en abstracto, sin denominación de origen”, ha concluido. Por eso anuncia los trámites para cambiar la ley reguladora de la AVL y reformar el Estatut.

La segunda propuesta en importancia también apela a las esencias identitarias. Es la ley de señas de identidad “para proteger nuestras singularidades y el respeto que nos merecemos”, ha anunciado Mazón ante el aplauso de su bancada. Según ha dicho, la ley estará en marcha en este curso político, lo que augura un otoño de debate en torno a lo genuino de lo valenciano. Será un revival de aquel primer texto de hace una década que suprimió el Botànic.

Por último, Mazón ha recuperado una iniciativa que ya agitó hace unos días el conseller de Educación, el día del inicio de curso de la dana. Se presenta como medida “incluir el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España en Bachillerato”, una materia que, en realidad, ya aparece en el currículum escolar, promovida precisamente por el Botànic la pasada legislatura.