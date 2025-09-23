Las víctimas cargan contra el president tras su marcha de las Corts: “Nos mienten en la cara, Mazón está en fase electoral”

La atención del debate de política general se ha trasladado al patio de las Corts, tras el receso del debate y después de que las víctimas y PSPV y Compromís plantaran a Mazón. “Nos abandonó como ciudadanos y ese dia dejo de representarnos a la mayoría de valencianos”, ha manifestado una de las víctimas que estaban en la tribuna de invitados.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, ha lamentado que incluso desde el PP y Vox no les quiera saludar dentro de la institución. “Si no nos quieren saludar es su problema pero que no digan que estamos politizadas. Nos mienten en la cara diciendo que tenemos las puertas abiertas. Nos dicen que somos interesados. Yo perdí a mi padre. Tenemos interés en recuperar nuestra vida”, ha señalado. También ha criticado que Mazón está en “fase electoral”, anunciando medidas económicas para los afectados.

Y ha continuado: “Nos está maltratando desde el primer momento. Ahora dice que nos invita a la comisión, cuando le hemos tenido que doblar el brazo y solo permiten un invitado por asociación”.

Rosa Álvarez, tras abandonar el pleno. / Miguel Angel Montesinos

Tras su salida del hemiciclo, José Muñoz, síndic del PSPV, también se ha referido al discurso de Mazón: "Tenemos un president del que esperábamos muy poco pero que hoy ha insultado a víctimas en su cara. Las víctimas solo piden que diga la verdad y explique que hizo 29-O mientras pueblos se inundaban y él estaba en el Ventorro o no sabemos dónde". "No tiene humanidad. Una mala persona no puede estar frente valencianos", ha dicho Muñoz, que hace un llamamiento: "Mazón no puede seguir ni un minuto más, llamamiento a la movilización de la sociedad valenciana, que nadie se olvide".

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que abandonan la sesión por "respeto a las víctimas". "Es un president que provoca. Las víctimas han hecho lo que tienen que hacer y los diputados teníamos que salir por dignidad".

"Mazón se ha comportado con chulería, provocando a oposición, sacando el manual de la desesperación: agua, ETA, AVL... todo menos pedir perdón a víctimas y decir donde estuvo esa tarde". Y ha añadido Baldoví: "Ha intentado desviar foco para no hablar del tema: dónde estaba mientras la gente se ahogaba".

La sesión se ha detenido cuando se rozaban las cuatro horas de discurso de Mazón en el que preveía ser su cuarto y último bloque. El 'president' estaba defendiendo la actuación del Consell y lamentando la falta de información el día 29 de octubre. En ese momento, los diputados del PSPV y Compromís han comenzado a señalarle hacia la tribuna de invitados, donde estaban algunos representantes de las asociaciones de las víctimas, que han saludado.

Mazón les ha mirado, tendiéndoles la mano, y ha seguido su discurso. "Hemos estado, estamos y siempre estaremos a disposición de todas las víctimas sin exclusión, lo vuelvo a reiterar hoy", ha señalado a lo que ha añadido que no había "víctimas buenas o malas" según conveniencia y que muchas de las que ha atendido no están asociadas porque no quieren ser utilizadas ni señaladas.

"S'en van que tenen fam"

Ha sido entonces cuando las asociaciones de víctimas se han marchado. Acto seguido, la bancada del PSPV se ha levantado, ha aplaudido y se ha marchado. Mientras, Gerard Fullana, de Compromís, se gritaba con uno de los diputados del PP que acababa de decir "claro, son las dos y no han comido", lo que el valencianista ha interpretado como una referencia hacia las víctimas. La presidenta de las Corts le ha llamado al orden dos veces y todo su grupo ha dejado la sesión. Desde la bancada socialista señalan que la marcha ha sido espontánea. Y apuntaban al diputado popular Salvador Aguilella como detonante de la marcha de la oposición al afirmar: "Se'n van que tenen fam".

Mazón ha continuado su discurso, pero posteriormente se ha anunciado un receso de 5 minutos. Los diputados de la izquierda han bajado al patio del ficus donde han acudido las víctimas y se han producido aplausos.