Protesta antes del Debate: Abrazos, abucheos y ‘Mazón dimisión’ a las puertas de las Corts

Toda la atención política valenciana se centra hoy en el hemiciclo de las Corts Valencianes pero las asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado fuera, antes del inicio del Debate de Política General. “Venir a protestas es lo que nos da fuerzas”, cuentan las víctimas. Se han reunido en torno a un centenar, en una semana que terminará también con la ya habitual manifestación por cada día 29.

“Mazón, a presó”, es el grito más escuchado. Pero también “Mazón, dimssió”. En las pancartas se pueden leer mensajes como “Mazón dones por”; o “Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia”.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, que asiste al discurso del president desde la tribuna de invitados, ha participado en la protesta a las puertas de las Corts en la concentración de víctimas y afectados por la dana: “Pedimos la dimisión de Mazón todos los días y es una buena ocasión para estar aquí fuera y pedirla”.

Ha sido una hora larga de protesta antes del inicio del que se espera como un largo discurso del president, durante toda la mañana. Ha habido algún momento de tensión, como la llegada de los diputados de Vox, a los que se le ha increpado al grito de “PP culpable, Vox responsable” y “asesinos”. Vicent Mompó, protagonista en la gestión de las horas críticas, también recibió algún silbido. El president Mazón entró a primera hora por la puerta de atrás.

Ha habido tensión pero también ha habido abrazos, los que han recibido de los líderes de la oposición de izquierda: Diana Morant, ministra y secretaria general del PSPV, que ha asistido a pesar de no ser miembro de la cámara, y el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Álvarez se ha mostrado crítica con lo que se espera que sea el discurso de Mazón, con apelaciones a la “libertad”. “El discurso de la libertad ya lo conocemos de otras comunidades. ¿Libertad de qué? ¿De dejar morir a 228 ciudadanos?”.

Imagen de la protesta. / Fernando Bustamante

Sobre su valoración de la gestión del último curso, la califica, “siendo muy generosa, de negligente y homicida”. “Pedimos más dimisiones, no solo la de Mazon, pedimos la de Camarero y Rovira. Mazon dimisión, Mazón a prisión”, ha señalado.

Por último, descarta reunirse con el president: “No damos legitimidad a la persona que está ocupando el lugar del jefe del Consell”. “No esperamos que en el discurso nos pida perdón, pero ya es tarde. Lo único que espero es que deje el cargo y se ponga a disposición judicial”, señala Rosa Álvarez.

Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre 2024: “Estamos aquí para volver a pedir la dimisión de Carlos Mazón. Nuestra asociación no va a entrar a escuchar las mentiras que siguen diciendo diez meses después. Donde queremos escucharles es en sede judicial contando qué hizo el día 29, donde estaba y por qué no ha dimitido todavía”.

Concentración a primera hora de la mañana. / Fernando Bustamante

“Lo importante de estar dentro es que nos vea las caras y estarán nuestras compañeras. Lo que pueda decir es todo mentira basandose en que desde el principio no ha parado de mentir y de manipular. No podemos esperar mucho más”.

Críticas de Morant: dimisión

También han hecho declaraciones los portavoces de la oposición. "Hoy se va a celebrar el Debate del Estado de la C. Valenciana y este es el estado de la Comunitat Valenciana: una ciudadanía que no soporta más al señor Mazón y se revuelve contra sus políticas. Están aquí las víctimas de la dana pero también de la lucha contra la violencia de género, los sindicatos, ong... Ha sido tanto daño en dos años que nunca antes ningún president había generado tanto rechazo", ha señalado la secretaria general del PSPV, Diana Morant.

La ministra de Ciencia también ha señalado: "He querido estar aquí para acompañar a las víctimas. Y lo único que espero de Mazón es que por fin nos diga la verdad del 29 de octubre y después ni más mentiras ni más estrategias. Espero su dimisión y una convocatoria electoral".