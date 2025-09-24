Las Corts veta debatir sobre si Mazón debe renunciar al aforamiento y declarar ante la jueza de la dana

El Debate de Política General todavía no ha acabado y su tensión, menos. La primera y maratoniana jornada del martes fue eso, la primera. Un inicio de 12 horas que se ha de complementar todavía con propuestas de resolución de cada grupo y que ya avecinan un nuevo episodio de agitación ante el veto de la Mesa de las Corts a incluir en la segunda sesión de la cita parlamentaria las mociones del PSPV y Compromís a que el 'president' acuda a declarar "voluntariamente" ante la jueza que instruye la causa de la dana, tal y como la propia instructora ha ofrecido en dos ocasiones.

Son dos de los puntos incluidos en las 12 propuestas de resolución presentadas respectivamente por socialistas y valencianistas, pero que la Mesa de las Corts, con mayoría del PP, ha rechazado incluir en el pleno y votación de este jueves al considerar que no son cuestiones de "política general". El organismo de dirección parlamentaria también ha vetado la reclamación de "respeto" a las víctimas de la catástrofe y la petición de que comparezcan el próximo 30 de septiembre en la comisión de investigación de la dana en el parlamento valenciano.

Así lo ha explicado el síndic del PSPV, José Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la junta de síndics que debe ordenar el pleno de este jueves. "No nos va a dejar discutir nuestras propuestas, esta es la libertad del PP y de Carlos Mazón", ha criticado tras recibir la información de la única representante de la izquierda en la Mesa de las Corts, la diputada de Compromís, Maria Josep Amigó, formación que también había presentado propuestas en esa línea.

En concreto, Muñoz se refería a la moción de los socialistas en la que reclama "adoptar las medidas oportunas para garantizar la absoluta transparencia en todas las actuaciones alrededor de la trágica dana del 29 de octubre". "En este sentido", añade la moción, está "renunciar al aforamiento y aceptar la reiterada invitación de la jueza que instruye la causa" para poder explicar sus "gestiones concretas, ubicación y paradero al largo de aquella tarde". En Extremadura, por ejemplo, el PP apoyó la propueta de Vox de eliminar los aforamientos, algo que iba dirigido por la investigación que afectaba al líder socialista allí.

Tambien sobre la presentada por Compromís que va en una línea similar. "Colaborar activamente con la justicia" en la instrucción de la causa de la dana "poniendo a su disposición toda la información que se dispone incluyendo la declaración voluntaria como investigado del president de la Generalitat", reclama el punto tercero de la moción. Los dos anteriores piden crear una nueva Unitat Valenciana d'Emergències y "garantizar la gestión pública directa del servicio del 112 de atención telefónica de emergencias", dos puntos que podrían servir de vía de justificación a un previsible rechazo de los diputados de la derecha.

No diferenciar a las víctimas

En las propuestas de la izquierda también se incluye una referencia hacia las víctimas con sendas mociones. En ella, los socialistas no solo piden la comparecencia de las asociaciones el próximo martes en la comisión sino que instan al Consell a "garantizar el máximo respeto a las víctimas de la dana evitando cualquier distinción entre buenas y malas". En esa línea, piden reprobar los "exabruptos proferidos" por el diputado del PP Salvador Aguilella "mientras las víctimas de la dana abandonaban el hemiciclo durante la intervención del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por ser ofensivos para las familias de las personas afectadas".

La presidenta de la asociación de víctimas de la dana: "Mazón ha venido con ganas de enfrentamiento". / Miguel Angel Montesinos

Por su parte, Compromís reclama "escuchar las demandas de las asociaciones de víctimas por la dana del 29 de octubre que exigen medidas inmediatas y concretas con la actualización y publicación transparente de los protocolos de emergencia; auditoría independiente de la respuesta del 112 y de los procesos de alerta; refuerzo de los medios de atención y de salud mental; reparaciones económicas y sociales reales para las víctimas e inversiones urgentes en infraestructuras".

Esta medida se encuentra dentro de una propuesta de resolución con cinco puntos más que añade la petición de "atender a la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad valenciana y tomar las decisiones oportunas", una redacción muy poco concreta para acabar pidiendo la salida de Mazón, o esteblecer mecanismos para que las autoridades que tengan que dirigir una emergencia "hayan recibido los conocimientos imprescindibles" para poder atenderla, una referencia velada al desconocimiento que manifestó Salomé Pradas sobre el 29 de octubre.