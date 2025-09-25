La Comisión Europea tendrá que pronunciarse sobre la gestión de la dana tras el apoyo de la Comisión de Peticiones

"Punto 24 sobre una supuesta infracción de la directiva 2007/60 relativa a la gestión de los riesgos de inundación, los peticionarios están en la sala, tienen cinco minutos". Así ha comenzado en la sala la comparecencia de dos asociaciones de víctimas de la dana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Han hablado finalmente algo más de cinco minutos, que se han repartido entre Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, y Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 . Su primera intervención ha sido un discurso sin alusiones directas al president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el que se ha hablado de forma genérica de "los gobiernos", pero en el que sí se ha deslizado una alusión al jefe del Consell. "Él y su gobierno hacían caso omiso al grito desesperado", ha destacado Rosa Álvarez.

Pero en su segundo turno de palabra, sí que han aludido directamente al gobierno valenciano: "Esperamos que nuestra vivencia, un desastre climático convertido en tragedia humana por la negligente gestión del Consell, sirva", ha defendido Mariló Gradolí. Por su parte, Rosa Álvarez ha añadido: "Tenemos el convencimiento de que la responsabilidad máxima es del Consell de la Generalitat". "Por el abandono que sufrimos por parte de Carlos Mazón, hay que nombrarlo, y de todos sus consellers", ha lamentado. Para Gradolí, "no hubo impudencia ciudadana, fue una gestión homicida de Emergencias de la Generalitat con 229 víctimas mortales". Ambas han acabado esta segunda intervención cogidas de la mano y con aplausos por parte de los parlamentarios.

Por lo demás, en un discurso muy emotivo que ha acabado en lágrimas, han considerado "evitables" las muertes. "Porque sí había previsiones, sí había tiempo, sí existían planes que, si se hubieran aplicado con rigor, habrían salvado vidas". "No fue un fallo natural, sino la gestión de nuestros representantes políticos, que no estaban donde debían estar", ha defendido Álvarez.

Verdad, justicia y reparación

Estas dos asociaciones de víctimas de la dana han comparecido este jueves, alrededor de mediodía, en la Comisión de Peticiones del Europarlamento. En su intervención, Álvarez ha considerado que "no hubo gestión de la emergencia, ni previsión ni alerta, se dejó a la gente más vulnerable abandonada a su suerte", algo que no ha considerado un "error administrativo" sino "una negligencia que costó 229 vidas". Por eso, no quieren "palabras de ánimo" ni compasión sino "verdad, justicia y responsabilidades". "Exigimos que se señale con nombre y apellidos a quienes, teniendo deber de protegernos, no lo hicieron, sean quienes sean", ha incidido Álvarez. Las víctimas se niegan, pues, al "discurso de la inevitabilidad".

"Decimos con total claridad que, a pesar de que existían previsiones meteorológicas e hidrológicas con antelación, las medidas de prevención y respuesta resultaron insuficientes ante la magnitud del fenómeno climático convertido en tragedia humana por la falta de una alerta en tiempo y forma por parte de la Generalitat", ha defendido, por su parte, Mariló Gradolí.

Por eso,las víctimas han traído a la sala "testimonios de supervivencia y de pérdida, relatos de personas que lucharon por su vida, de familias que aún sufren la ausencia de sus seres queridos". Pero también "de empresas, comercios, trabajadores y trabajadoras que vieron cómo se desmoronaba su mundo en cuestión de minutos. Nombres y escenas: gente aislada en centros comerciales, trabajadores atrapados en carreteras, vecinos aferrados a rejas durante horas, rescatistas que arriesgaron todo".

Reunión de las asociaciones de víctimas con ténicos en el Parlamento Europeo el miércoles / Redacción Levante-EMV

En esta convocatoria de la Comisión de Peticiones, el único punto de contacto directo con la ciudadanía de la cámara comunitaria, han intervenido por parte de los grupos tres eurodiputados valencianos: Sandra Gómez, por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, por el Partido Popular Europeo, y Vicent Marzà, por Los Verdes/Alianza Libre Europea. Los dos últimos no son miembros.

González Pons: "El Estado, en su acepción extensa, no estuvo donde debía"

En cuanto a los grupos, el eurodiputado Esteban González Pons ha comenzado indicando que "no todas las víctimas se sienten representadas y que hay discrepancias entre los perjudicados, pero eso no quita la perdida personal ni menoscaba el sufrimiento". "La riada les quitó a quienes querían. Y esa condición digna de damnificadas sobrepasa cualquier consideración política", ha añadido. "Podríamos haber construido infraestructuras, pero no lo hicimos, contamos con sistemas de prevención y alerta que antes resultaban inverosímiles", ha reconocido, aunque ha considerado que con el "pico histórico" de lluvias "cómo acertar con cualquier decisión posterior". Eso sí, ha destacado que "el Estado, tomado en su acepción extensa, no estuvo donde debía cuando en Valencia más se le necesitó". Esa "acepción extensa", se intuye, incluye a los gobiernos de las comunidades autónomas, en este caso, al Consell.

Las víctimas de la dana en la Comisión de Peticiones / Redacción Levante-EMV

Por su parte, la socialista Sandra Gómez ha comenzado pidiendo perdón a las víctimas "en nombre de este parlamento". "Solo cuando al PP se le empezó a caer la cara de vergüenza delante de Von der Leyen permitieron que finalmente vinieran aquí", ha denunciado. En orden de intervención, Juan Carlos Girauta, de Patriotas, ha arremetido contra el "fanatismo climático que ha frenado proyectos de adaptación de la cuenca y del barranco del Poyo". En cuanto Vicent Marzà, de Compromís, ha denunciado que, "con 229 personas muertas, hay un president de la Generalitat que se burla de ellas". Ha recalcado que aún no han podido comparecer en el Congreso de los Diputados y que hay unas "responsabilidades claras y unas negligencias que han comportado" todas estas muertes.

Una petición de misión, en el aire

El informe de la Comisión Europea es el "mínimo" cuando hay una petición ante la Comisión de Peticiones que continúa abierta. Es una forma de que el órgano ejecutivo de la Unión se pronuncie sobre la solicitud, y en este caso, todos los grupos en la comisión se han manifestado verbalmente a favor de que la petición siga su curso. Pero los grupos políticos pueden pactar también acciones de "seguimiento" o "follow-up", que hoy no han llegado a abordarse. En próximas sesiones de la Comisión de Peticiones sí pueden tratarse.

Entre estas acciones de seguimiento posibles están, por ejemplo, remitir a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo el asunto para que se pronuncie también. Lo pedirá así el diputado de Compromís, Vicent Marzà. Junto con el PSOE, también pedirán como seguimiento la creación de una "misión", es decir, el envío de un grupo de eurodiputados a la zona cero de la dana para hacer una investigación sobre el terreno. En esos casos, se arma una agenda de un día o dos y se llevan a cabo entrevistas, reuniones y solicitudes de documentación, como se pidió desde el PP con el caso de la gestión de la exvicepresidenta Mónica Oltra.

Precisamente esa misión ha sido carne de polémica reciente en Bruselas. La que se ha abordado este jueves es una petición presentada por la Asociación de Víctimas Mortales -la de Rosa Álvarez-, que se redactó de forma que pudiera recibir el apoyo del PPE. El grupo popular consideraba "política" y que prejuzgaba una petición anterior presentada por la Associació de Víctimes Dana -la de Mariló Gradolí-, de modo que el texto que se ha abordado hoy era una segunda versión, sin referencias directas al Consell o a Mazón.

Pero esta misma semana se ha abordado ese "seguimiento" o "follow-up" de la petición original rechazada por el PPE. Desde Compromís y el PSOE pidieron que se hiciera una "misión" a tierras valencianas, cosa que fue rechazada por los 'populares' al tratarse de una petición que decayó. Fuentes populares manifiestan que esa misión -pero respecto a la petición actual- sigue siendo una posibilidad que no descartan. En cualquier caso, como solo puede haber dos misiones por semestre, ese envío de eurodiputados sería en la segunda mitad de 2026.