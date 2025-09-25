Directo: Las Corts debaten las propuestas de resoluciones del Debate de Política General

Las propuestas de resolución que este jueves se debatirán en las Corts volverán a ser un nuevo examen del nivel de complicidad entre PP y Vox. Después de una primera sesión donde Carlos Mazón alabó y agradeció el papel de los voxistas como aliado parlamentario y remarcó las coincidencias en materia de inmigración, vivienda, agricultura o hasta el valenciano, esas palabras pasarán este jueves por el algodón de las votaciones donde los 'populares' deberán mostrar su grado de apoyo a las exigencias de la formación de Santiago Abascal, que no desaprovecha la situación para apretar un poco más en sus reivindicaciones.

El objetivo fijado el martes en el pleno por el síndic de Vox, José María Llanos, de ir "más allá" verá este jueves su alcance. Los voxistas han dado una nueva vuelca de tuerca dentro de su agenda ultra con la inmigración y la igualdad de género como objetivos. Dentro de esta batería de propuestas, han pedido derogar "todas las leyes de género e igualdad" de la Comunitat Valenciana, eliminar las direcciones generales de "marcado carácter ideológico" de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, suprimir "todas las líneas presupuestarias de género" o establecer la "prioridad nacional" en el reparto de ayudas, sobre todo, las vinculadas a vivienda.

El Debate de Política General de este año vuelve a ser una reválida sobre el giro que el PP y el Consell en concreto han dado sobre la migración ante la presión de Vox. Este tema fue el que llevó a la salida de Vox de los gobiernos autonómicos y fueron varias las exigencias que la formación logró incorporar en la negociación para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2025. Entre ellos, por ejemplo, destinar una partida para determinar la edad de menores extranjeros bajo tutela de la Generalitat, una medida sobre la que ahora Vox reclama no solo su ejecución, sino que se publicite y explique por parte de la conselleria que encabeza Susana Camarero.

En realidad, la mayor parte de las medidas más duras van hacia el departamento que dirige la vicepresidenta. En este sentido, dentro del discurso migratorio, los voxistas reclaman a Camarero incorporar el concepto de "arraigo social y cultural" para poder optar a una ayuda de vivienda así como establecer la "prioridad nacional" para su acceso o no darle a quienes hayan entrado en España de manera irregular. Estas peticiones se amplían con otras hacia el Gobierno de España como impulsar "un bloqueo naval que proteja nuestras costas frente al aumento de la inmigración ilegal", evitar las regularizaciones masivas o llevar a cabo la "expulsión de todos los inmigrantes ilegales de la región".

Leyes de género

También afean al área de Camarero la reclamación en políticas de género que, básicamente, se resume en eliminar todo lo que haya. Por ejemplo, pide derogar "todas las leyes de género e igualdad" de la Comunitat Valenciana, eliminar "todas las líneas presupuestarias de género" y suprimir las direcciones generales de "marcado carácter ideológico" de la Generalitat, un concepto este que los voxistas no concretan y no aclaran si se refieren al Comisionado de lucha contra la violencia sobre la mujer, la Dirección General de Diversidad o la de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico.

Esas peticiones de Vox en materia de género podrían generar diferencias con el PP que, por su parte, sí que lleva entre sus propuestas de resolución la petición de aprobar el II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista cuya renovación está pendiente desde otoño de 2022, "seguir con la regulación de las unidades de igualdad", impulsar un "Plan de Transversalidad de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres" o publicar una guía de planes de igualdad municipales. El año anterior, los 'populares' rechazaron las medidas de Vox en inmigración, industria y política lingüística; veremos qué falta este año.