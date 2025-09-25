El filtrador del vídeo de À Punt, "cobarde", "mentira" o "gilipollas": todo vale en las Corts

Pese al barullo del hemiciclo y que no estaba en el uso de palabra, el insulto se escuchó claro: "Gilipollas". Salió de la bancada de Vox mientras hablaba el diputado del PSPV, Ernest Blanch, reclamando a los parlamentarios de la derecha que repitieran: "El Gobierno de España hace cosas buenas por los valencianos". Pero lejos de emitir la proclama que pedía el socialista, salió un insulto del que la voxista Ángeles Criado casi presumió y que sirvió como termómetro de la temperatura que se vive en las Corts.

La segunda jornada del Debate de Política General de este jueves no bajó la tensión que se vive en la política valenciana. Si el martes, día grande, se vivió el plantón de la izquierda a Carlos Mazón en mitad de su discurso, esta vez no hubo vaciada de escaños por parte de PSPV y Compromís (algo que también ocurrió el año pasado en ese mismo escenario), pero sí mucho enfrentamiento, palabras gruesas y acusaciones cruzadas. Normal que se vieran algunos abanicos al final de la tarde, cuando se llegaban a las 9 horas desde el inicio de la cita.

Y ha dado igual en muchos momentos si se estaba en la tribuna o en el escaño, si el micrófono estaba encendido o apagado. Porque aunque el "gilipollas" del que el PSPV señaló a Criado (y que se quedó sin reprimenda de la Mesa) fuera el máximo exponente de esa tensión, no fue un caso único y los motivos por los que enzarzarse entre las bancadas de la izquierda y la derecha fueron constantes, como si el solo motivo de encerrar a 99 diputados de cuatro grupos distintos fuera suficiente chispa para tales llamas.

Uno de estos momentos de alto voltaje lo vivieron Gerard Fullana, de Compromís, y José María Llanos, de Vox. El valencianista hizo la réplica a una proposición de Educación de los voxistas y en ella se mofó de cómo le iba a hacer el voto en contra el PP si Llanos fue asesor jurídico de una de las fundaciones (Fundar) del exconseller 'popular' Rafael Blasco sobre el caso Cooperación. "¿Cómo le van a hacer el turno en contra si es el untado de la corrupción?", dijo. Llanos no participaba en el debate y le espetó desde la tribuna: "Cobarde, eres un cobarde".

Los diputados socialistas Ernest Blanch y Cristina Martínez, este jueves en las Corts. / José Cuéllar/Corts

A ese carrusel de acusaciones se sumó el diputado del PP, José Juan Zaplana, sobre el vídeo filtrado del Cecopi que grabó À Punt el 29-O y que acabó publicando RTVE apuntando al exdirector de la radiotelevisión pública, Alfred Costa. "¿Sabe quién mandó el vídeo? El exconcejal socialista de Torrent que ustedes tenían cuando mandaron", dijo en su réplica a las quejas de la socialista Mercedes Caballero sobre la pérdida de la pista de ese vídeo con audio. Los socialistas le exigieron que dijera eso luego fuera de las paredes del hemiciclo, lejos de la inmunidad parlamentaria.

Choque en los pasillos

Pero es que los pasillos tampoco se libraron de esa tensión. Pese a que habitualmente blindados a los cruces de reproches que se da entre escaños, este jueves han vivido momentos de tensión antes incluso de que el balón dialéctico echara a rodar en el hemiciclo. Ha sido, en primer lugar, por el rechazo a que hubiera un minuto de silencio "por las víctimas de Palestina" para iniciar la sesión. Lo había propuesto Compromís, en la línea de otros parlamentos como el Congreso o el gallego, pero Vox se ha mostrado en contra. Y sin unanimidad, no hay gesto de recuerdo.

"Hemos rechazado las patochadas de Compromís", indicó el síndic de Vox, que ha justificado esta negativa porque la izquierda "no dice nada cuando Hamás asesina a un español en Jerusalén, cuando masacran a cristianos en el Congo, Mozambique y Camerún o con el atentado del 7 de octubre". Mientras daba esa explicación ante la prensa, la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, clamó desde un lateral: "Mentira, mentira".

"Son muertes, respetad la verdad", añadió la valencianista mientras hablaba Llanos. "¡Y la vida!", ha expresado también fuera de la atención a prensa un diputado de Vox. "Leeros las resoluciones", ha dicho Navarro. "Compromís no es un partido, es una mezcla de intereses", ha agregado Llanos. Posteriormente, en su turno ante los medios de comunicación, el portavoz valencianista, Joan Baldoví, ha lamentado la negativa de Vox "y le consentimiento del PP" de no hacer un minuto de silencio que no tenía ni referencia a palabras 'polémicas' como "genocidio".