Marian Cano: "Hemos autorizado cerca de 2.000MW y en un año serán una realidad"

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

"La Comunitat Valenciana cuenta con todos los elementos para liderar la transición energética en España". Una afirmación que Marian Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, ha argumentado, en su discurso de apertura del III Foro de Energía de la Comunitat Valenciana de Levante-EMV, Información y Mediterráneo, con el "tejido empresarial fuerte y referente a nivel mundial", el "potencial solar y eólico de primer nivel" y el "ecosistema innovador capaz de desarrollar y aplicar tecnologías como el hidrógeno verde o la hibridación de renovables" de los que dispone el territorio valenciano.

Ante estas importantes ventajas competitivas, y con el objetivo final de "alcanzar la soberanía energética", el Consell ha elaborado su Estrategia Energética de la Comunitat Valenciana, que incluye 14 ejes prioritarios. Uno de los pilares fundamentales de este plan es la central nuclear de Cofrentes, que Cano ha definido como "una pieza esencial del sistema eléctrico español". "Nuestra dependencia energética del exterior es del 42,9 %, y llegaría casi al 73 % si no contáramos con la central nuclear de Cofrentes", ha detallado la consellera, quien ha añadido que "no existen razones objetivas que justifiquen su cierre en el horizonte inmediato y, por el contrario, las evidencias indican que prolongar su vida útil es una medida necesaria y responsable".

"El Gobierno de España, con el abandono de la energía nuclear, parece tomar el camino contrario al del resto de países del mundo. Debemos recordar que muchas naciones están incluso instalando nuevas centrales o reconsiderando sus cierres programados. No podemos dar la espalda a una fuente de energía que, además de ser segura y limpia, aporta estabilidad, independencia y robustez a nuestro suministro energético", ha reivindicado. Como ejemplo, ha citado el Informe Draghi que, según la consellera, resalta "lo indispensable que resulta contar con todas las soluciones energéticas disponibles para acelerar la descarbonización".

Por ello, desde la Generalitat se ha impulsado un "frente común", junto al tejido empresarial para "prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030, mientras no haya una alternativa energética adecuada y asequible". "La energía nuclear no debe competir con las renovables como la solar, la eólica o el hidrógeno verde, sino complementarlas de forma adecuada", ha insistido. Otros de los puntos clave de la estrategia energética, ha apuntado Cano, son el impulso decidido a la energía solar fotovoltaica y a la eólica; el desarrollo del hidrógeno verde; el almacenamiento energético como "pieza clave para la estabilidad del sistema"; la eficiencia y el ahorro energético en sectores productivos; la movilidad eléctrica; o la cogeneración y la captura de CO₂.

Nuevo marco normativo y administrativo

Este plan energético supone, más allá del impulso de todo este mix renovable, hacer frente a algunos de los restos más importantes para lograr la transformación verde, como son "dotar al sistema de resiliencia frente a oscilaciones y apagones", "garantizar que nuestras empresas dispongan de precios competitivos" y generar "nuevas oportunidades industriales". "El objetivo es crear un entorno favorable para la inversión y para el desarrollo de proyectos energéticos que permitan avanzar hacia un modelo descarbonizado y competitivo", ha compartido Cano.

En este sentido, una de las actuaciones principales en las que trabaja la Generalitat, bajo la premisa de que las empresas "necesitan certezas y agilidad", es el desarrollo de un nuevo marco normativo y administrativo "que acorta plazos, elimina trabas, digitaliza procedimientos, aporta seguridad jurídica" y mejora la "coordinación entre administraciones". "La meta es clara: que la Comunitat Valenciana sea un entorno amigable para las energías renovables y un aliado para quienes apuestan por la innovación energética", ha matizado la consellera.

Con esta finalidad, se han introducido instrucciones para "simplificar la instalación de sistemas de almacenamiento con baterías, agilizar modificaciones de proyectos fotovoltaicos y acelerar la tramitación administrativa de las instalaciones eléctricas, entre ellas los puntos de recarga y estamos preparando nuevas medidas orientadas a facilitar un despliegue más ágil y eficaz de la infraestructura eléctrica de recarga en todo el territorio valenciano". Asimismo, el Consell se ha volcado en la reducción de los plazos administrativos mediante la "digitalización de procedimientos, la mejora de la coordinación entre departamentos y la incorporación de entidades colaboradoras externas que ayuden en la revisión documental".

Como resultado, ha anunciado Cano, la Comunitat Valenciana ha pasado de "490 megavatios instalados de energía solar fotovoltaica a haber autorizado cerca de 2.000MW que ya se encuentran en construcción y en un año serán una realidad", contando con el "máximo respeto municipal y medio ambiental, pero avanzando para dejar de ser la última comunidad de España pese a nuestro potencial".

Invertir en redes eléctricas e infraestructuras

Además de estos desafíos, Cano ha puesto el foco en "un aspecto clave", como es la capacidad de las redes eléctricas. "En menos de una década, la demanda puede triplicarse, pasando de 45 a 135 gigavatios, impulsada por la electrificación del transporte y de la industria electrointensiva. Y ya hoy hay nuevas empresas interesadas en instalarse en nuestro territorio", ha puntualizado la consellera. Así pues, ha defendido la necesidad de invertir "con urgencia" en las redes eléctricas, "modernizar y digitalizar infraestructuras", "garantizar estabilidad y fiabilidad en el suministro" y "establecer mecanismos que agilicen la ejecución de las inversiones". "En muchas ocasiones las infraestructuras eléctricas ven retrasadas los plazos de ejecución debido a la tramitación", ha reconocido.

Unas cuestiones que ya se han abordado con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de la elaboración del documento de Planificación de las Redes Eléctricas hasta el año 2030, cuyo borrador se publicará en octubre. "Contar con una red eléctrica robusta y dimensionada es la condición imprescindible para garantizar la competitividad de nuestras empresas, atraer nuevas industrias y hacer realidad la transición energética que necesitamos", ha asegurado Cano.

Con todo, la consellera ha reflexionado sobre el papel esencial que juega la energía "en el proceso de reindustrialización" y la importancia de contar con una "red eléctrica con capacidad suficiente". "La energía va a ser, ya lo es, una moneda de negociación clave entre regiones y países en las próximas décadas. Si trabajamos con decisión, con consenso y con visión de futuro, podemos situarnos en la vanguardia de la transición energética en España y en Europa", ha indicado. Una oportunidad histórica que la Comunitat Valenciana no puede dejar escapar. "Tenemos el compromiso de alcanzar la soberanía energética, con un modelo energético limpio, seguro, competitivo y autónomo, que genere riqueza, y bienestar para todos los valencianos", ha concluido.