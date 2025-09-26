"La transición energética es una gran oportunidad para la Comunitat Valenciana"

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

«Estamos en un país que debe ser protagonista de la transición energética». Esta fue la principal premisa que se extrajo tras la tercera edición del Foro Energía organizado por Prensa Ibérica, a través de sus tres cabeceras en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Información y el Periódico Mediterráneo—, y con el impulso de Iberdrola, COX, Global Omnium, Avaesen, Valoriza y Prezero.

El acto, que se celebró este jueves, 25 de septiembre, en la sede de la Fundación Bancaja en València, estuvo conducido por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás y contó con la presencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano, que fue la encargada de inaugurar la jornada. Durante su intervención, la consellera defendió que la Comunitat Valenciana no puede dejar escapar la «oportunidad histórica» de liderar la transición energética. El Consell ha elaborado un plan estratégico que incluye como «pilar fundamental» la central nuclear de Cofrentes, para la que reclaman prolongar su vida útil más allá de 2030. Además, sus 14 ejes estratégicos comprenden actuaciones como impulsar la energía solar fotovoltaica y a la eólica, el desarrollo del hidrógeno verde o el almacenamiento energético.

Asimismo, Cano reivindicó que estas medidas deben ir acompañadas de la simplificación y digitalización de procesos, así como de la agilización de los trámites administrativas, para lo que la Generalitat trabaja en la creación de un nuevo marco normativo. Como resultado, anunció, la Comunitat Valenciana ha pasado de "490 megavatios instalados de energía solar fotovoltaica a haber autorizado cerca de 2.000MW que ya se encuentran en construcción y en un año serán una realidad". Por último, la consellera puso el foco en la necesidad de invertir en las redes eléctricas y en dotar de resiliencia a las infraestructuras. "Tenemos el compromiso de alcanzar la soberanía energética, con un modelo energético limpio, seguro, competitivo y autónomo, que genere riqueza, y bienestar para todos los valencianos", concluyó.

A continuación tuvo lugar una mesa redonda en la que se abordó la situación actual de las nuevas energías en la Comunitat Valenciana y que contó con la participación del presidente de Avaesen, Marcos Lacruz; la directora general de la CEV, Inmaculada García; el coordinador de Gestión de Proyectos de la Cámara Valencia, Rafael Mossi; y el director del Instituto ai2 de la UPV, Ramón Blasco. Los ponentes señalaron algunos de los retos a los que se enfrenta el tejido empresarial valenciano para acometer su descarbonización, como son el precio de la energía, el marco legislativo y las trabas administrativas o la falta de capacidad energética, entre otros.

En este sentido, la directora general de la CEV apuntó que las empresas valencianas necesitan “certidumbre” para poder apostar por las renovables. Por su parte, Blasco destacó la importancia de la transferencia desde los centros de investigación hacia el tejido empresarial. “Si nuestro trabajo no contribuye a reducir el coste energético, le hacemos un flaco favor a las empresas”, compartió. Asimismo, Mossi reivindicó el papel clave que juega la colaboración público-privada para conseguir una “energía competitiva, barata y sostenible”. Con todo, Lacruz concluyó que se está produciendo una “revolución energética” en la que España “puede ser protagonista, porque tiene recursos, la tecnología, las empresas, los centros de investigación, y la Comunitat Valenciana está situada en un sitio estratégico. Sería lamentable no aprovechar esta oportunidad”.

Tras ello se dio paso a una ponencia a cargo del responsable de Planificación de i-DE Iberdrola en la Región Este, Javier Bon, quien analizó el papel que ejercen las redes eléctricas como palanca de competitividad en el sector energético. «España es uno de los países con una mayor implantación de las energías renovables, pero todavía estamos lejos del objetivo de conseguir un 80 % de energía limpia en 2030», advirtió Bon, quien apuntó que, para ello, es necesario hacer inversiones masivas, aumentar la capacidad de red y adaptar el marco regulatorio.

La primera parte de la jornada se cerró con un diálogo entre Silvia Tomás y Román Ponz, director de Transformación Digital de Global Omnium, que giró entorno a la eficiencia en el ciclo del agua en la Comunitat Valenciana.

Descarbonización empresarial y futuro energético

La segunda parte de la sesión empezó con una segunda mesa redonda, moderada por el director de Información, Toni Cabot, en la que se analizó el papel de las comunidades energéticas industriales como un elemento clave para conseguir la descarbonización empresarial y en la que participaron el director de Cox Comercializadora, Fabián Ignacio Pérez-Juste Abascal; el jefe del departamento de Energías Renovables de Ivace, Germán Cunyat; el responsable de Sinergias del departamento de Sostenibilidad e Innovación de Eiffage Energía Sistemas, Ramón Gero; el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón; y el coordinador de Projectes Europeus i Estratègies Urbanes de València Clima i Energia, Alejandro Gómez. Los ponentes señalaron que el papel de las comunidades energéticas va más allá del autoconsumo: «Son la forma más radical de transformar el acceso a la energía».

Además, durante la charla se expusieron algunos casos de éxito, como el de las 12 comunidades energéticas establecidas actualmente en València o la creada en Tuéjar. «En el primer año hemos tenido ahorros de hasta el 93 % en las facturas eléctricas para las 20 familias que se sumaron al proyecto», explicó el alcalde.

A continuación tuvo lugar una tercera mesa redonda, moderada por el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, que se centró en el futuro energético, haciendo hincapié en la necesidad de seguir apostando por fuentes limpias como la energía fotovoltaica, el hidrógeno verde, la energía eólica, la biomasa, la energía nuclear, el biogás o la valorización energética de residuos, entre otros. En ella participaron el director de Hidrógeno Verde España de Iberdrola, Ibán Molina; el director general de Valoriza, José Antonio García Galdón; el director general de Beceol Group, Francisco Olcina Aguilar; y el delegado de Tratamiento de PreZero, Alberto Gonzalo Blocona.

El papel de las energías renovables hoy en día y el gran peso que pueden ganar en un futuro siempre que se invierta en mejorar las infraestructuras fue el punto que generó un consenso total entre los participantes en este coloquio. Otro punto que obtuvo el beneplácito de los asistentes fue el señalar que el futuro es esperanzador porque "el camino está bien trazado" y aunque las energías verdes tienen que crecer exponencialmente, solo la hará si se apoya el desarrollo de la tecnología y la implantación de innovaciones.

Por último, el encargado de clausurar la tercera edición del Foro de Energía fue el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, quien desgranó durante su intervención los retos a los que se enfrenta el Consell en el ámbito del sector energético. La simplificación administrativa, las ayudas al sector y la adecuación del marco lesgislativo para que se "acomode a las necesidades del sector", son los ámbitos en los que trabaja el gobierno valenciano. Además, desde el ejecutivo autonómico se está volcando, según el secretario autonómico, en negociar con el gobierno central para "defender los intereses de la Comunitat Valenciana" en lo que respecta a las inversiones en las redes eléctricas "en las que tenía que haberse anticipado pero le ha pillado el toro".