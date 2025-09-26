El nuevo temario de Valenciano en Bachillerato el curso que viene se basará en “autores de nuestra Comunitat” frente a los catalanes

Ni Ramon Llull, ni Salvador Espriu, ni Mercé Rodoreda. Todo apunta a que el Consell excluirá por decreto a los autores catalanes y baleares del temario de la asignatura de Valenciano de Bachillerato. Es una de las propuestas de resolución presentadas por el grupo popular en las Corts al Debate de Política General y que se aprobó, como todo el bloque de propuestas en materia educativa. “Les Corts Valencianes instan al Consell a modificar los currículos de determinadas asignaturas de Bachillerato, con la finalidad de adecuarlos a los currículos básicos establecidos por el Ministerio de Educación”. Así comienza la propuesta de resolución número 3 del bloque.

La exclusión de los autores que comparten ámbito lingüístico pero no proceden de la Comunitat Valenciana se justifica en la defensa de las “señas de identidad valencianas”, una bandera que el Consell de Carlos Mazón ha hecho ondear de nuevo en los últimos meses. A preguntas de este periódico, desde la Conselleria aseguran desconocer todavía si se excluirá totalmente del temario a los autores catalanes y baleares o si se dará prioridad a los valencianos.

Es uno de los elementos del paquete de medidas para modificar los currículums educativos, y las pruebas de acceso a la universidad que han presentado desde el departamento que dirige José Antonio Rovira en las últimas semanas. De hecho, esta propuesta de resolución incluye varias de estas medidas. Se dice, por ejemplo, que esta modificación de los currículums educativos -los temarios- se propone “de cara a la implantación de una Prueba de Acceso a la Universidad única en toda España”.

En el debate ya anunció que iniciaría los trámites para que los estudiantes de la Comunitat Valenciana puedan decidir examinarse de Castellano o Valenciano en la PAU o elegir cuál de las dos notas computa. “Con el objetivo de evitar que, por examinarse de una asignatura más, no puedan acceder a las universidades deseadas y a su verdadera vocación”, remarcó. Pero no es competencia del Consell sino del Gobierno de España.

Además, la propuesta de resolución incluye la modificación del temario para incluir el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España -aunque nunca ha dejado de estar en los libros de texto-. Por último, insta al Consell a cambiar el currículum educativo “preservando las señas de identidad de la Comunitat Valenciana, cambiando, el currículo de Valenciano: Lengua y Literatura, de manera que este se base en los autores de nuestra Comunitat”.

Por decreto

Desde la Conselleria de Educación confirman su intención de que ese cambio esté en vigor el curso que viene. La modificación se hará por decreto. La norma que detalla el temario de las diferentes asignaturas en los diversos niveles educativos es el Decreto de Currículum. El vigente actualmente es el “Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato”, que es el que se podría modificar a través de un decreto nuevo de modificación, o derogar para ser sustituido por otro que incluya a los autores exclusivamente valencianos, el terrorismo de ETA y cualquier otra novedad que la Conselleria decida incorporar.

Mazón, Rovira y los miembros de la RACV, en el Palau de la Generalitat / Levante-EMV

El decreto tendrá que ser convalidado en las Corts, donde el PP cuenta con la mayoría necesaria con el voto a favor de Vox, y desde el departamento de Rovira explican que pasará por la Mesa Sectorial, donde están representados los sindicatos de Educación. Pero además estos procesos se presentan a la Mesa de la Educación Concertada, Mesa de Padres y Mesa de Alumnos, seguran desde Conselleria.