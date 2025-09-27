Mazón se reencuentra con Feijóo a las puertas de su mes más complicado

El president y líder del PPCV, Carlos Mazón, se reencuentra públicamente este fin de semana con su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, por primera desde el congreso nacional del pasado julio que ungió al gallego y por el que Mazón pasó sin hacer demasiado ruido. Será en Murcia, donde los populares celebran unas jornadas que se prolongarán hasta el domingo y en las que la inmigración será uno de los ejes centrales. Tras las últimas declaraciones de Feijóo en este sentido, hablando del "fracaso" del "modelo buenista", se espera un endurecimiento del discurso del PP en esta materia.

Como en cada ocasión desde la dana, la sola presencia de Mazón en un cónclave con barones y dirigentes de la cúpula nacional del partido será noticia y acaparará miradas. El president ya solventó en su día ese congreso nacional sin demasiados problemas y aunque apenas tuvo protagonismo, recibió el calor de sus compañeros de partido. Inclusó no dudó en trasladar la idea de que su figura salía reforzada a nivel interno a través del ascenso del ahora nuevo secretario general, Miguel Tellado, quien desde entonces se ha dejado ver en otras dos ocasiones en la C. Valenciana. Eso sí, las dos en Alicante y lejos de la zona cero de la dana.

Pese a todos esos gestos, Génova mantiene el futuro de Mazón en el aire, si bien al menos ha evitado abrirle otros frentes internos al meter en la nevera el congreso autonómico que reclaman sin éxito el expresident Francisco Camps y los suyos.

La sombra de la dana y de Vox

Mazón llega a Murcia con menos foco nacional sobre sus espaldas, aunque todavía condicionado por el 29 de octubre. De hecho, este mismo viernes en el que se inicia el fin de semana de trabajo de los populares, la jueza de la dana notificaba al president el auto en el que le vuelve a invitar a declarar voluntariamente. Y a futuro, en el horizonte cercano emerge un 9 d'Octubre en el que se temen nuevas protestas contra el jefe del Consell. En cualquier caso, la agenda escogida por Génova para las jornadas en Murcia tiene un claro tinte estatal, con la inmigración como tema estrella. A inicios de mes, Feijóo ya reunió a su comité de dirección para abordar este asunto, que fjó como prioritario ante la pujanza de Vox.

12/01/2025 El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i), la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (2i), la secretaria general del PP, Cuca Gamarra (3i), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (4d), el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo (3d), el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2d), y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), durante la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de Asturias', en el Hotel de la Reconquista, a 12 de enero de 2025, en Oviedo, Asturias (España). Feijóo, y sus 'barones' territoriales han acudido este fin de semana a Asturias para consensuar la agenda y estrategia del partido en este 2025, que tendrá el problema de la vivienda en España como uno de los temas clave. La cita termina hoy con la aprobación de un documento que recoge las prioridades del PP en este curso político. POLITICA Jorge / Jorge Peteiro - Europa Press / Europa Press

Los voxistas, que de hecho salieron hace poco más de un año de los gobiernos autonómicos compartidos con el PP alegando una supuesta tolerancia de los de Feijóo a la acogida de menores migrantes, han dado muestras también en la C. Valenciana de su intención de mantener su discurso antiinmigración en máximos para tratar de incomodar a los populares en este inicio de curso.Los conservadores tratarán de buscar una propuesta integral a un asunto que según encuestas internas está cada vez más arriba de las preocupaciones de la calle. La receta que se diseñe puede marcar en buena medida las relaciones de Mazón con Vox en la C. Valenciana, partido del que depende para casi cualquier movimiento.

Tellado liga la deuda con el "despilfarro"

En el menú, además de la inmigración, la vivienda y el campo, que eran los asuntos previstos en un principio, se han colado también las pulseras de maltratadores de las que se han desvelado deficiencias y la financiación autonómica, según apuntó este mismo viernes Tellado. Sobre el modelo de reparto del dinero, tema vital para la C. Valenciana, el foco estará puesto sin embargo en la quita de la deuda, en la que la dirección nacional se buscará consolidar el rechazo de los territorios del PP a la propuesta del Ministerio de Hacienda.

El número dos de Feijóo ha defendido que los populares prefieren "un modelo que premie la buena gestión y no el despilfarro", dando alas a la teoría de que las autonomías más endeudadas, como la valenciana, lo están por una mala gestión de sus recursos y no por la infrafinanciación que sufren desde hace décadas. La Generalitat incide en la tesis contraria y atribuye su pasivo a ese maltrato del sistema de financiación, pero hasta ahora se ha mantenido alineada con Génova en la negativa a aceptar la quita, que en su caso supondría el perdón de unos 11.200 millones de euros, en torno al 19 % de la deuda total.

Mazón esquiva el lío con Gaza

Además, en el cónclave popular se ha colado Gaza. Las brechas abiertas entre pesos pesados del partido como la propia Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, la primera respaldando a Israel y el segundo, junto a otros barones, hablando de genocidio en Palestina, han evidenciado la falta de una postura común al respecto. Todo ello mientras Feijóo trata de navegar entre esas dos aguas.

El vicesecretario de política autonómica, Elías Bendodo, ha tenido que salir a escena para señalar que debe ser un tribunal internacional quien establezca si es genocidio o no, en un intento de llamar a la calma a sus dirigentes territoriales. Casualidad o no, Mazón ha esquivado posicionarse al respecto al no aceptar preguntas en los dos actos oficiales que tenía este viernes en agenda.

El encuentro arrancaba este mismo viernes con una cena informal en la que ya se espera la asistencia del president. Mazón, informan fuentes del partido, estará arropado por alcaldes de la Vega Baja y diputados de Alicante. No acudirá sin embargo el número dos del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que estará junto al líder provincial del PP de Valencia y presidente de la diputación, Vicent Mompó, en un acto en Buñol. Para este sábado está prevista una "jornada de trabajo maratoniana" y a puerta cerrada en la que se producirán los debates ideológicos, mientras el domingo tendrá lugar el acto público que clausurará el encuentro.