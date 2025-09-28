La izquierda comienza a ‘confluir’ a la espera de Mónica Oltra

Esta semana, mientras en las Corts se vociferaba contra el Consell de Mazón, en un despacho de la capital la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, se reunía con Bernabé Aldeguer, coordinador de Esquerra Unida en València Ciudad, “para poner en marcha unas jornadas programáticas conjuntas que permitan definir y compartir el modelo de ciudad que València necesita para los próximos años”, según rezaba la breve nota difundida.

Papi Robles, portavoz de Compromís, a la derecha, con Bernabé Aldeguer, de EU, frente a ella. / Levante-EMV

Aunque todo está en barbecho, el inicio del curso ha acelerado los movimientos de confluencia a la izquierda del PSOE. Falta menos de dos años para el superaño electoral 2027 y, con más o menos publicidad, con más o menos convencimiento, los líderes de los partidos a la izquierda asumen que, tras el fiasco de 2023 y el cambio de ciclo tras la dana, hay un espacio electoral por el malestar acumulado; hay partido merced a un PSPV que no se dispara pese al desgaste de Mazón, y hay que empezar a edificar una nueva ‘casa común’ por la vía de las confluencias. En 2023, Compromís, en solitario, cayó al 14 %, mientras EU y Podem, coaligados, se quedaron fuera de las Corts (3,5 %).

Oltra reaparece

Aunque sin grandes gestos públicos a nivel autonómico, hay movimientos constantes. Y sobre todo simbólicos. El próximo sábado, Mónica Oltra, la exlíder de Compromís a la que todo el mundo espera de regreso en 2027 como candidata a la alcaldía de València, estará en la sede de Esquerra Unida. Participará en un acto sobre feminismo con la ministra Sira Rego y Rosa Pérez, coordinadora de EU, además de las líderes de CC OO-PV, Ana García Alcolea; Acció Cultural, Anna Oliver, y de Step-Intersindical, Beatriu Cardona.

En agosto, Oltra participó en una conferencia invitada por la Unificación Comunista de España (UCE) donde llamó a construir un "proyecto alternativo" en la izquierda y hace apenas una semana, esos vínculos entre EU e Iniciativa, el partido de la exvicepresidenta, también tuvieron una nueva muestra con la participación de la síndica adjunta de Compromís en las Corts, Aitana Mas, en la presentación del libro de Rosa Pérez en Alicante.

Rosa Pérez y Aitana Mas, hace unos días en Alicante. / Levante-EMV

La complicidad es evidente. Especialmente entre EU e Iniciativa. Todo ello con Compromís en el diván, y con sus dos partidos principales enfrentados. En Més (el ala nacionalista de Compromís, antiguo Bloc), basculan entre posiciones como la de Papi Robles, quien más claramente se está significando en la construcción de una alternativa para 2027, y los más soberanistas, reacios a diluir la marca, como se ha visto con la ruptura en Madrid con Sumar.

EU contra la izquierda 'canibal'

Quien agita estos movimientos de confluencia con más intensidad es Rosa Pérez (EU): “Continúo diciendo lo que llevo diciendo años: necesitamos tejer alianzas porque el peligro enfrente es grande. Pero no solo por lo que hay delante, sino también porque la suma puede hacer posible un proyecto ilusionante y de transformación. Es necesario mirar hacia atrás para no repetir errores, la izquierda ha de llegar a acuerdos de manera colaborativa y abandonar la lógica depredadora”, advierte. Y añade: “La dana demuestra que la emergencia no es solo democrática, también es vital”.

La dana agita los pactos

La dana, precisamente, está animando más movimientos en el ámbito municipal. En l’Horta Sud, surgen voces de Compromís animando a crear ya un marco de confluencias de izquierdas para 2027. “Ante situaciones excepcionales, respuestas singulares. Hay espacio electoral y habrá movilización electoral. U ocupamos este espacio o nos lo ocupará Jorge Rodríguez”, señalan en referencia a las candidaturas municipalistas que está impulsando Ens Uneix, el partido del exsocialista alcalde de Ontinyent. Las citadas voces de Compromís hablan de alentar una narrativa ‘contra el sistema’, es decir, que denuncie tanto el descontento contra la Generalitat (PP) como contra un Gobierno (PSOE) que no ha sido capaz de visibilizar una agenda valenciana.

Se trata de adelantar camino, apuntan, a la espera de que el panorama se aclare. Un hipotético regreso de Mónica Oltra a la primera línea sería la llave que podría abrir una gran confluencia. Pocos se atreverían a acudir a las urnas al margen de ese relato de redención frente a la derecha.

¿Podemos fuera?

Junto a la incógnita del regreso de Oltra (si regresa y en qué papeleta: Valencia, Generalitat o Congreso), la otra duda estriba en qué puede esperar la izquierda valenciana de Podem. El partido, fuera de las instituciones valencianas, tiene como líder a María Teresa Pérez, que está en la dirección nacional. Hay complicidad. Diputados valencianos de izquierda han firmado con Podem varias iniciativas de oposición al Consell de Mazón, como el recurso a la ley de libertad educativa o la de la l'Horta. Pero a la hora de la verdad, los ven en una dinámica ajena a los pactos. Pérez está más presente en la vida madrileña. La estrategia nacional del partido parece más encaminada a resistir en Madrid con un discurso de la izquierda auténtica, aunque eso suponga sacrificar la presencia territorial. En Andalucía, que celebra pronto elecciones autonómicas, se ven con nitidez las reservas podemitas a confluir.

En esa decisión de Podem habrá que ver cómo queda y cuánto influye el panorama estatal y su batalla abierta con Sumar. El partido de Yolanda Díaz ha iniciado su despliegue en la Comunitat Valenciana como federación propia. El peso es muy menor, totalmente insuficiente para una aventura en solitario, y su objetivo será lograr una unificación similar a la del 23-J de las generales. No obstante, habrá que ver qué capacidad de influencia tiene su aparición por el escenario valenciano teniendo en cuenta la ruptura vista en el Grupo Plurinacional del Congreso de la diputada de Més, Àgueda Micó, y esa batalla con los morados. A esta ‘casa gran’ le faltan aún muchos ladrillos, pero comienza a allanarse el terreno.