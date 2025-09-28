Dos manifestaciones salen de Paiporta y València para "dejar claro y patente" que exigen dimisión de Mazón tras dana

La undécima manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana dará comienzo este domingo 28 de septiembre a las 18 horas, pero, tal como se anunció hace una semana, tendrá una doble salida. Así, uno de los inicios estará en la residencia Savia de Paiporta, localidad que hasta ahora no había acogido ninguna de las marchas celebradas para pedir la salida del jefe del Consell. Cabe recordar que en julio, cuando se cumplieron 9 meses de la tragedia, la protesta fue en la zona cero, pero recorrió las calles de Catarroja.

La otra salida será desde La Rambleta de València, el lugar que sirvió a centenares de voluntarios como punto de encuentro para partir caminando hacia los municipios de l’Horta Sud que habían quedado devastados por la barrancada. La idea es que las dos manifestaciones coincidan en el cruce entre las calles Bulevar Sur y Pío IX y se dirijan hacia el renombrado ‘Pont de la solidaritat’, el puente que utilizaron estos voluntarios para cruzar desde el Cap i Casal hacia las zonas afectadas para ayudarles.

Manifestación en Catarroja el pasado julio contra Carlos Mazón por su gestión de la dana. / Germán Caballero

Es la marcha previa a los actos del primer aniversario de la tragedia, cuya cifra de víctimas mortales es de 229 personas.