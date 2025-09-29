Bernabé incide en la ausencia de Mazón en plena alerta roja pese a las "lecciones" del 29-O

La cercanía entre la dana del 29 de octubre de 2024 y el episodio de fuertes lluvias previsto para este 29 de septiembre, con alerta roja en el litoral de Valencia, facilita las comparaciones y destapa notables diferencias entre la gestión de hace un año y la actual. Un hecho en el que también ha incidido este lunes una de las protagonistas del 29-O, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, quien minutos antes de asistir a la reunión de coordinación de Emergencias, convocada para las 9.00 horas en el centro de l'Eliana, ha remarcado la anticipación con la que en esta ocasión ha actuado la Generalitat.

Eso sí, la socialista ha puesto el foco en una ausencia, la del president Carlos Mazón, quien ha suspendido su agenda para este lunes y según su equipo seguirá el episodio desde el Palau de la Generalitat pero de quien nada se sabe desde ayer, cuando asistió a la firma del manifiesto sobre inmigración del PP en Murcia, donde ha estado todo el fin de semana.

"Cada uno ejerce la responsabilidad como cree o considera", ha dicho Bernabé en declaraciones a la Cadena Ser. La delegada del Gobierno ha lamentado que el president no acudiera a la reunión de coordinación que convocó en la tarde de ayer Emergencias de la Generalitat, señalando que desde el gobierno valenciano no se hizo "ninguna referencia a su ausencia o presencia".

La socialista ha reconocido que la Generalitat ha sido mucho más rápida en adoptar medidas de prevención en esta ocasión, lo que a su entender "evidencia que el 29 de octubre no se hicieron bien las cosas".

Con todo, ha vuelto a criticar esa ausencia de Mazón, que aunque ha cancelado su agenda de este lunes (algo que no hizo el 29-O) no está previsto que acuda al centro de Emergencias. Para Bernabé, era una jornada para demostrar las "lecciones aprendidas" y "un día para estar a la altura".