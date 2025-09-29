Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia

La borrasca extratropical que afecta a la Comunitat Valenciana, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha hecho ya sus primeros estragos con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia .

Las fuertes lluvias que se han registrado esta noche en han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta a la altura del dique de Bonaire, anegando algunas calles del núcleo urbano.

Las precipitaciones -57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos, según informa Avamet- han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función", ha explicado a Efe el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.

En este sentido, desde las 4 de la mañana la brigada está activa y trabajando a destajo en puntos críticos como el barranco de la Saleta.

Una troma de 57 litros en solo 35 minutos

Tras momentos de máxima tensión, la calma tensa ha regresado al municipio.

El consistorio ha pedido que la ciudadanía no salga de sus casas y que se aparquen los vehículos en las afueras, como en el parking de la Pedrota y en el Barrio del Cristo.

El área metropolitana de València, especialmente en l´Horta Sud -zona cero de la dana del pasado 29 de octubre- ha registrado fuertes tormentas esta madrugada.

En Castellón, la primera tormenta intensa de este episodio de lluvias ha dejado esta tarde 61 litros por metro cuadrado en Les Useres, en la comarca castellonense de l’Alcalatén, según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).