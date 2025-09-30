Alejandro Gómez: «La descarbonización de la ciudad debe implicar a toda la ciudadanía»

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

La ciudad de València se ha convertido en un ejemplo en lo que se refiere a la creación de Comunidades Energéticas Locales (CEL). En la actualidad, el Cap i Casal cuenta con una docena de ellas consituidas como asociaciones en diferentes barrios de la ciudad.

La pionera fue la CEL de Castellar-l’Oliveral, que funciona desde 2022 con una instalación comartida en un edificio público. Actualmente, participan medio centenar de familias, tres de ellas en situación de vulnerabilidad que lo hacen de forma gratuita —el Ayuntamiento de València paga sus cuotas—. «Creemos que son una forma de lucha contra la pobreza energética», subrayó el coordinador de Projectes Europeus i Estratègies Urbanes de València Clima i Energia, Alejandro Gómez, durante su intervención en el Foro Energía organizado por Prensa Ibérica. Según Gómez, este tipo de asociaciones colectivas «son una forma de empoderar a la ciudadanía alrededor de la energía».

Paralelamente, el representante de València Clima i Energia lamentó que uno de los principales problemas que se encuentran las comunidades energéticas de València, así como aquellos que plantean la creación de una nueva, es la falta de espacio disponible en la ciudad. «Hoy en día tenemos un problema de espacio en València. Es difícil encontrar sitios para poner cubiertas», advirtió Gómez.

Sin embargo, reconoció que las propias comunidades energéticas están encontrando soluciones a esta problemática. «Castellar-l’Oliveral está usando una cubierta pública; la de Malilla está a punto de acordar una cesión de la cubierta de un edificio residencial privado; y la que se encuentra en el Forn d‘Alcedo ha llegado a un acuerdo con tres empresas de un polígono industrial para usar parte de su superficie».

A continuación, Alejandro Gómez advirtió que València ha reducido un 40 %sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 2007, aunque se encuentra lejos de cumplir con el objetivo de ser climáticamente neutra en 2030. En este sentido, el coordinador de Projectes Europeus i Estratègies Urbanes de València Clima i Energia apuntó que, para esta fecha, se estima que la mitad de las emisiones de la ciudad se consumirán en los edificios.

«Sólo un 7 % de las inversiones directas para reducir estas emisiones las puede realizar el Ayuntamiento de València;el resto depende de la ciudadanía y del sector privado», subrayó Alejandro Gómez, quien instó a impulsar en los próximos años la creación de nuevas comunidades energéticas para que ejerzan como «una palanca para activar y empoderar a la ciudadanía, que debe formar parte de la descarbonización de la ciudad».