El Ivace promueve la emisión de certificados de ahorro energético

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

El Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) lleva años impulsando proyectos que promueven la eficiencia energética y las energías renovables para tratar de agilizar la transición energética hacia fuentes de origen limpio.

«Apoyamos todo tipo de proyectos desarrollados por la industria y que estén relacionados con estos dos ámbitos, a través de líneas de ayudas directas», apuntó el jefe del departamento de Energías Renovables de Ivace, Germán Cunyat, durante su intervención en la tercera edición del Foro Energía organizado por Prensa Ibérica.

Cunyat participó en la mesa redonda que abordó el papel que desempeñarán las comunidades energéticas en la descarbonización industrial. «Las comunidades energéticas residenciales han avanzado bastante y se han superado las barreras iniciales de tramitación para la cesión de cubiertas», adelantó;además, subrayó que, actualmente, existen muchas iniciativas en marcha con diferentes modelos —cooperativa, asociación o colectivo—:«Están saliendo muchos proyectos adelante».

Sin embargo, respecto a las comunidades energéticas en el ámbito industrial, Cunyat advirtió que estas «están empezando a moverse ahora» y que todavía falta por definir la parte jurídica. Además, apuntó que las instalaciones son «más complejas» que las residenciales, motivo por el cual se retrasan las tramitaciones. «Los polígonos se encuentran muchas veces en zonas situadas al final de la línea, donde está es más limitada, lo que dificulta verter la energía a la red, por falta de capacidad», explicó Cunyat, quien recalcó que «queda mucho camino por recorrer y que todavía hay mucho potencial pendiente de desarrollar».

Certificados de ahorro energético

Paralelamente, el jefe del departamento de Energías Renovables de Ivace puso sobre la mesa la figura de los Certificados de Ahorro Energético (CAE). «Se están empezando a gestionar este tipo de certificados, que van a ser uno de los grandes pilares del fomento del ahorro energético en el sector de la industria, porque simplifican mucho el proceso administrativo», adelantó Cunyat.

De este modo, los CAEs suponen una ayuda directa para aquellas empresas que acometen proyectos de eficiencia energética y, además, «les evita pasar por el calvario que supone realizar una solicitud de ayudas».

Por último, Cunyat comentó también el trabajo que realiza el Ivace con los ayuntamientos valencianos a través de ayudas directas para los proyectos de autoconsumo colectivo en forma de comunidades energéticas. «Muchos ayuntamientos tienen dificultades para hacer la inversión inicial. El Ivace hace frente a esa inversión mediante un préstamo sin interés y luego el ayuntamiento abona el 50 % mediante cuotas semestrales durante cuatro años; el resto se corresponde a la subvención».