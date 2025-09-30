Javier Bon insta a aumentar la inversión en redes eléctricas

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

Las redes eléctricas juegan un papel clave en la ansiada transición energética. La Agencia Internacional de Energía (AIE) insta a duplicar la inversión global en este tipo de tecnología para asegurar la mudanza hacia fuentes de energía limpia. «La palanca para seguir conectando energía renovable exige invertir en redes», advirtió el responsable de Planificación de i-DE Iberdrola en la Región Este, Javier Bon, durante su intervención en el Foro Energía organizado por Prensa Ibérica.

Bon resaltó la necesidad de reforzar la red eléctrica para conectar nueva demanda y nuevas plantas de energía renovable a la red. Además, instó a ofrecer al sistema «caminos alternativos» para poder redistribuir la energía si alguna vez falla el canal principal, con tal de evitar apagones como el del pasado 28 de abril.

Paralelamente, el responsable de Planificación de i-DE Iberdrola señaló que España es uno de los países con mayor presencia de energía renovable en su matriz energética, entorno al 60 %; sin embargo, estas cifras siguen lejos del objetivo marcado para 2030 de obtener una penetración de las renovables superior al 80 %.

Para acercarse a estos números, Bon reiteró la necesidad de electrificar la demanda. «Si conseguimos aumentar el consumo eléctrico en las horas centrales del día, que son las de una mayor producción solar, vamos a facilitar que haya más presencia de energía renovable», explicó.

Según el responsable de Planificación de i-DE Iberdrola, esto crearía un «círculo virtuoso» que conllevaría otros efectos positivos que realimentarían el sistema. El primero de ellos sería un descenso del precio medio de la energía; además, también se conseguiría aumentar el consumo de energía local, lo que supondría una menor necesidad del uso de petróleo o gas y, por tanto, permitiría al país «ganar en autonomía estratégica»; por último, el tercer gran beneficio sería la capacidad de bajar los peajes del uso de la red, ya que «al aumentar la potencia conectada con una inversión eficiente y moderada conseguiríamos que el coste de todo el sistema se reparta entre muchos más kilovatios» y, por tanto, se reduciría la cota final.

Límites de inversión

El Gobierno de España presentó recientemente la propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Electricidad hasta 2030, en la que se prevé un aumento del límite de inversión en redes eléctricas. «Tenemos una oportunidad histórica para electrificar nuestra economía y adoptar esta incorporación masiva de renovables, pero es necesario hacer una inversión masiva en redes de forma paralela y, para ello, necesitamos revisar el límite de inversión», recordó Javier Bon, quien destacó que el Gobierno ya ha dado una señal positiva en este sentido:«Creemos que es un avance positivo, pero todavía pensamos que hay espacio para más», confesó.

Además, Bon añadió que estas inversiones masivas van a requerir también captar inversión en el mercado. «No estamos solos en el reto de la transición energética y tenemos que estar a un nivel de remuneración del capital similar al de nuestro entorno si queremos que los flujos vengan aquí», apuntó. Actualmente, España es, junto con Portugal, el país con una menor tasa retributiva (5,58 %), muy por debajo de los marcos regulatorios que existen en los países punteros del entorno, como Finlandia, Austria o Alemania, todos ellos por encima del 7,3 %.

Por último, Bon anunció que Iberdrola está contemplando la posibilidad de aumentar sus inversiones, pero para ello «necesitamos que se concreten todas estas condiciones».