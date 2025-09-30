Un futuro energético verde será posible con menos trabas burocráticas

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

La tercera de las mesas redondas del III Foro de la Energía organizado por Levante-EMV versaba sobre el Futuro Energético y el papel de las energías renovables en el mix del futuro. Para analizar en qué punto estamos hoy y a dónde se quiere llegar, se contó con la presencia de Ibán Molina, director de Hidrógeno Verde de Iberdrola España; Francisco Olcina, director general de Beceol Group, José Antonio García, director general de Tratamiento de Residuos de Valoriza y Alberto Gonzalo, delegado de Tratamiento de PreZero.

Durante la charla, moderada por el director de esta cabecera, Joan-Carles Martí, se establecieron los puntos desde los que parte la Comunitat Valenciana y a los que debería llegar en materia de energía sostenible. La base no es del todo insuficiente aunque necesita mejorar y pese a que la valenciana es de las pocas autonomías que tiene un plan de futuro, queda mucho potencial por explotar.

Uno de los retos a los que se enfrenta no solo la Comunitat Valenciana sino todo el país es la modernización de la red eléctrica, aunto que ralentiza de forma considerable el crecimiento y la implantación de las energías renovables. Porque mientras no se actualicen las redes, estas no podrán soportar toda la carga que se genere en los parques eólicos lo que supondrá problemas a futuro.

Aunque no hace falta avanzar mucho en el tiempo para obervar las consecuencias de la falta de actualización de las redes: a día de hoy, la electricidad tiene un peso del 25 % en el mix energético, el 75 % está cubierto por los combustibles fósiles. Y el problema es circular: mientras no se electrifique más y mejor, no será posible la descarbonización de la demanda que seguirán recurriendo a recursos energéticos no renovables.

Otra de los grandes impedimentos para el desarrollo de las energías verdes tiene que ver con la gestión administrativa: las grandes trabas burocráticas, los plazos interminables suponen obstáculos a veces insalvables para las empresas del sector que ven cómo proyectos acaban echándose a perder por la tardanza administrativa y precisamente por esta razón, giran la vista a otros países donde la agilidad es mayor.

Esta ralentización de los procesos lo que provoca es además un enorme perjuicio a la población que sufre una deficiencia energética reseñable que afecta al día a día de las personas.

Apostar por avanzar en la implantación de otras fuentes de energía más allá de las fósiles para llegar a equipararse a los porcentajes europeos es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector energético, aunque para ello es esencial contar con el apoyo de la administración pública, desde los entes más locales como los ayuntamientos, hasta los nacionales.

Algunos de los ejemplos que se mencionaron durante el encuentro fueron la generación de gases a partir de residuos que en Europa está muy extendida con numerosas plantas repartidas por el continente y que en España se pueden contar con los dedos de una mano. Lo mismo ocurre con el biometano: durante 2023 se generaron 200 gigas de biometano mientras que en Alemania fueron 100 terabytes.

La nuclear: apoyo imprescindible

Otro de los puntos de encuentro que se hallaron en el coloqui fue el papel de la energía nuclear en la sociedad actual.

Los participantes mostraron su postura acerca de una de las fuentes energéticas más polémicas: tal como está configurada la radiografía del sector, la nuclear es indispensable para mantener el equilibrio en el suministro.

En la Comunitat Valenciana se generó un total de 15.153 GWh de electricidad, de los que un 22,4 % (3.395 GWh) provinieron de fuentes renovables. El resto de la producción, un 67,6%, se generó a partir de fuentes no renovables, principalmente la central nuclear de Cofrentes, que produjo el 52 %.

Y aunque el futuro es esperanzador para las renovables, lo cierto es que aún quedan unos cuantos años para que desarrollen todo su potencial por lo que la nuclear es un soporte en el que por el momento debe apoyarse el mercado de la energía.