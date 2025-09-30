Global Omnium lidera la transformación digital energética

Global Omniun está inmerso en un proceso de transformación digital organizativa con el objetivo de «lograr un nuevo modelo de negocio, una cultura digital de toda la compañía, buscar el talento digital y mantenerlo, y poder tomar mejores decisiones». A través de un diálogo con Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, el director de Transformación Digital de Global Omnium, Román Ponz, fue el encargado de poner sobre la mesas todas las claves sobre cómo se están integrando estas mejoras en el ciclo del agua de la Comunitat Valenciana y en las propias instalaciones de la compañía para ganar en eficiencia. Unas actuaciones que ya se han traducido en una reducción de la huella de carbono y en un ahorro del coste energético, en algunos casos, de «en torno a un 20 %».

Así, Ponz explicó cómo se desarrolla ese nexo entre agua, energía y digitalización. El ciclo del agua cuenta con distintas fases, desde la captación o la potabilización, hasta la distribución, el saneamiento y la depuración. Todas ellas requieren un importante esfuerzo energético. En Global Omnium trabajan para reducir ese consumo a lo largo de todos los procesos productivos. «Ya sea cambiando los propios procesos, mejorando los equipos para que aumenten su rendimiento o, incluso, hemos planteado generar energía renovable que vamos a autoconsumir e intentar recuperar también parte de la energía, que es el reto más importante que tenemos», compartió el director de Transformación Digital.

En este sentido, Ponz comentó que se están mejorando los rendimientos de las máquinas y aprovechando las cubiertas de las plantas para instalar paneles fotovoltaicos. Como ejemplo concreto, el director de Transformación Digital de Global Omnium expuso uno de los proyectos que han impulsado en el ámbito de la distribución y que ya cuenta con experiencias que están funcionando «muy bien». «Lo que hacemos es recuperar la energía que tenemos en la red de distribución -a causa de los excesos de presión- mediante el turbinado. La acción de las turbinas nos permite generar energía que se genera en las válvulas cuando regulamos la presión para reducirla y ajustarla a lo que necesitamos en nuestras casas», apuntó.

En el apartado de la depuración, Ponz recordó que recientemente se ha producido un cambio relevante en la normativa europea respecto al tratamiento de las aguas residuales urbanas, que exige que las plantas de depuración tengan un «alto componente de eficiencia energética». «Tenemos un importante reto por delante», reconoció. Una de las líneas de trabajo de la compañía es la recuperación de la energía a través del biogás.

Con todo, el director de Transformación Digital destacó algunos de los avances que ha supuesto la digitalización en las redes de distribución y abastecimiento. Entre ellos, los sinópticos de operación, una herramienta muy útil para ilustrar de forma mucho más sencilla la operación del sistema, que representa las redes de distribución de agua y sus principales componentes; o los algoritmos de optimización energética, para definir el mapa de funcionamiento de los equipos.

Así pues, Ponz concluyó que la incorporación de la digitalización ha permitido mejorar el nexo entre agua y energía, automatizar todos los procesos, pasar de un modelo reactivo a otro predictivo y optimizado y reducir la huella de carbono. «Tenemos experiencias de que aplicando la digitalización como valor añadido a ese nexo agua-energía podemos reducir el coste energético en un 15 %», aseguró el director de Transformación Digital.

Acciones en edificios

En Global Omnium, además, se han realizado acciones de digitalización en la edificación. Las instalaciones de la compañía cuentan con sensorización avanzada, control de climatización e iluminación, instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas o cargadores de vehículos eléctricos.

«La digitalización nos permite optimizar esa climatización e iluminación, una reducción importante de la huella de carbono y una reducción del coste energético en los edificios entorno a un 20 %. Esto supone una mejor gestión de las propias instalaciones de la compañía», concluyó el director de Transformación Digital de Global Omnium.