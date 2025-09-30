La innovación en la fotovoltaica: paneles y estructuras ligeras para proteger edificios

La innovación, como en todos los sectores tecnológicos, es fundamental en el área de la energía. El futuro pasa por aplicar avances en las aplicaciones y en eso se encuentran volcados en Beceol. Francisco Olcina, director general de la compañía explicó cuáles son los proyectos de energía fotovoltaica en los que están volcados en la empresa.

En este sentido, ante la pregunta planteada por el moderador de la mesa redonda sobre el Futuro Energético, Joan-Carles Martí, quien también es director de Levante-EMV, acerca de cuáles son las tecnologías que más van a avanzar a corto o medio plazo, Olcina explicó un par de claves que van a marcar el devenir de la fotovoltaica en los próximos meses.

En primer lugar se refirió a la innovación en los paneles: «Lo que se está intentando crear es un panel pueda producir más capacidad con el mismo tamaño, es decir, más potencia con igual dimensión». Una cuestión de optimizar el espacio porque quienes apuestan por instalar paneles solares en sus viviendas a veces «necesitan más potencia pero el espacio es limitado».

Algunas marcas están intentando «aumentar la producción de energía por panel pero incluso reduciendo el tamaño». Y de este planteamiento surge otro proyecto en el que está trabajando esta compañía con sede en la localidad alicantina de Novelda. Se trata de innovar en las instalaciones reduciendo el peso de forma exponencial.

Olcina hizo referencia a un proyecto en el que están trabajando que consiste en reducir el peso de las estructuras de modo que en lugar de cargar con kilos el tejado de los edificios, sean solo gramos. «Hay inmuebles que que no pueden asumir el riesgo de poner una estructura muy pesada, por ejemplo edificios históricos o en los que por una cuestión de construcción no se puedan hacer perforaciones».

También están aplicando I+D+i en que estas estructuras súper ligeras soporten cualquier tipo de incidencia climatológica, como vientos de hasta 150 kilómetros por hora y que el peso no sea un inconveniente.

La inteligencia artificial también se está «implantando muchísimo» en la fotovoltaica no solo para parques sino también para instalaciones industriales y residenciales.

«Los inversores vienen cada vez con unos softwares más avanzados y están haciendo que se puedan llevar a cabo transiciones de la red a la parte fotovoltaica de forma más óptima», explicó el director general de Beceol Group.

Con respecto a uno de los temas que más preocupa al sector energético, los trámites administrativos, Olcina fue claro: «La parte burocrática se está agilizando y cada vez menos las compañías se van a invertir fuera» aunque aún siguen existiendo algunas trabas que provocan que la vista se dirija a otros países.

Y el director de Beceol puso un ejemplo muy gráfico: «Hemos llegado a ver estudios medioambientales cuya resolución ha tardado entre nueves meses y un año. Es decir, la inversión que hace una empresa no es solo la económica, es de muchísimo tiempo».

Ante este panorama las empresas o fondos de inversión que quieren invertir, se retiran y «se pierde dinero y tiempo». Las empresas fotovoltaicas han sufrido las demoras de forma acuciante por lo que algunas de ellas han puesto su atención en otros países del centro y del sur de América que están necesitados de energía y cuyo retraso burocrático es menor por esta razón.

Otro de los países que está captando la atención de los inverdores es India. Se está haciendo una importante transición hacia la descarbonización a través de las energías hidráulica y fotovoltaica, «en el satélite se ven las manchas negras de los parques que se están instalando en el desierto. La inversión es de unos 150.000 millones de dólares porque quieren desbancar a China» en la captación de empresas que instalen sus fábricas en el país.