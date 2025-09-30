José Vicente Anaya: «Creo que es un error prescindir de la energía nuclear en este momento»

¿Considera que el panorama energético en la C. Valenciana ha evolucionado mucho en este último año o apenas ha experimentado variaciones?

Sinceramente, creo que ha evolucionado, en el sentido de consolidar e iniciar las instalaciones previstas de energía fotovoltaica, lo que hace que el parque solar en la Comunitat haya aumentado considerablemente. Ahora hay que continuar tramitando las instalaciones que están pendiente de autorizaciones y licencias para terminar este proceso, que puede ser el inicio de la transición energética.

¿En qué aspectos cree que todavía se puede mejorar más y dónde piensa que deberíamos poner el foco?

Las mejoras ce deben producir en la gestión de los expedientes en la diferentes administraciones públicas, haciendo que estos sean más ágiles. La simplificación administrativa, para estos casos, nunca acaba de llegar.

En cuanto a los desafíos para la transición energética, ¿cuáles son, en su opinión, los principales a los que nos enfrentamos y cuáles cree que lo serán en unos años?

En mi opinión, analizando todas las posturas políticas que hay en la nación y viendo lo que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno, es saber qué va a ocurrir con la energía nuclear. Hace unos meses sufrimos las consecuencias de un apagón que se pensaba que nunca ocurriría, ya que con las energías renovables y el mix energético existente se cubrirían las necesidades del momento. Pero ocurrió y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Creo que el mayor desafío es conjugar las energías renovables con las energías tradicionales, no excluyendo la energía nuclear y ser capaces de entender que es necesaria, no solamente como apoyo de las energías y soporte del sistema, sino también por una cuestión de sostenibilidad del propio sistema y el mantenimiento de puestos de trabajo en los entornos de estas centrales nucleares, que pueden producir una brecha social muy grande en estos municipios. Por lo tanto, hay que analizar este nuevo escenario y trabajar para absorber los puestos de trabajo de tosas las personas que lo pueden perder con el cierre.

¿Y el uso de las energías renovables? ¿Diría que la solar fotovoltaica es la que está más en auge o tiene una sustituta?

Tal y como se esta desarrollando la implantación en los territorios, la energía solar fotovoltaica es la que más implantación está teniendo y donde más se esta invirtiendo, en detrimento, con motivo del anuncio por parte del Gobierno Central del PSOE y aliados, de la energía nuclear. Creo que es un error prescindir de esta energía, estando las instalaciones en condiciones de alargar su vida útil.

¿Cómo se podría conseguir que más empresas se sumen a las nuevas energías?

La pregunta sería si el mercado está preparado para admitir más instalaciones. Y no solo el mercado, también los territorios y la sociedad. ¿Estamos preparados para más admitir más instalaciones eólicas, solares o termosolares con el impacto que todo esto tiene en los territorios, muchos de ellos con un gran implantación estas energías? ¿Y qué alternativas hay? En este momento tenemos energía eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa, geotérmica… Todas ellas con mucha implantación, donde las empresas han mostrado su interés. Si alguna más quisiera sumarse al sistema, podrían hacerlo antes de llegar a la saturación, pero creo que en las mismas condiciones en las que lo han hecho las que han sido pioneras y han participado desde el principio.

¿Es cierto que las fuentes no renovables siguen teniendo una presencia considerable o con el paso del tiempo se va tornando menor de forma exponencial?

Los últimos acontecimientos de hace unos meses nos ha demostrado que este tipo de energía todavía es necesaria. Por la tanto, hay que hacer entender al Gobierno que no podemos prescindir de las centrales nucleares que, en este momento, tenemos en funcionamiento y que todavía pueden alargar la vida útil, tal y como han hecho en otros países. Es cierto que las renovables han dado un salto muy importante y llevan camino de convertirse en mayoritarias, pero creo que el sistema todavía no está preparado para hacer ese cambio en estos momentos.

¿Qué consejo energético le daría a las familias para que intenten ser más sostenibles y puedan contribuir como sociedad? ¿Cree que sería necesario un cambio de mentalidad global?

Por supuesto que hay que cambiar la mentalidad de la sociedad y las familias somos el segundo eslabón para poder hacer ese cambio. El primero somos nosotros como individuos. El cambio climático es un hecho y debemos ayudar para que, con un pequeño esfuerzo por parte de todos, podamos revertir o minimizar la situación. Las instalaciones solares con almacenamiento en edificios y viviendas se debe fomentar, ayudar a su instalación, y hacer mucha pedagogía en los municipios para hacer entender a la gente la necesidad de este cambio, además de fomentar hábitos saludables energéticamente.

Y como alcalde, ¿qué cambios se han realizado últimamente en Ayora para conseguir que el municipio sea más sostenible?

Desde hace años hemos apostado por las energías renovables. Tenemos parques eólicos en nuestro territorios y ahora estamos fomentando la instalación de parques fotovoltaicos. Nuestro cupo está cubierto y ahora debemos aprovechar la coyuntura económica para generar oportunidades a nuestros vecinos. Llevamos unos años apostando por la recogida de residuos sólidos urbanos de manera selectiva, con la posibilidad de una futura construcción, por parte del Consorcio de Residuos, de una planta de compostaje de los residuos orgánicos de la comarca. Nuestro parque móvil está cubierto por vehículos eléctricos o híbridos, en la mayoría de ellos, y estamos fomentado la compra de vehículos eléctricos o híbridos, mediante la reducción de impuestos, tanto para estos vehículos como para la instalación en las viviendas de instalaciones fotovoltaicas. Seguimos aportando por la sostenibilidad, por el cuidado del medio ambiente y de nuestro territorio. Nuestros hijos se merecen que luchemos por ello.