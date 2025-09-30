La lluvia inunda y obliga a cerrar dos boxes de la UCI del Hospital de Dénia

Goteras, cubos y plásticos para recoger el agua que cae casi a chorros. El hospital de Dénia no se lleva bien con las lluvias. Las precipitaciones, a ratos torrenciales, que cayeron ayer en la Marina Alta (en la zona del hospital se recogieron unos 60 l/m2), inundaron dos boxes de la UCI y obligaron a cerrarlos. Además, las ambulancias que llegaban a las consultas externas no podían dejar allí a los pacientes ya que esta zona estaba anegada.

Esta situación la ha revelado Compromís, que ha difundido fotos de las zonas del hospital afectadas por las inundaciones. El diputado valencianista y portavoz de Sanidad en las Corts, Carles Esteve, ha atribuido las inundaciones, un problema crónico del hospital, al "abandono continuado del gobierno del PP, que no ha hecho ninguna reforma para solucionar los graves problemas estructurales del hospital después de que en febrero de 2024 culminara el proceso de reversión a la gestión pública iniciado por el Consell del Botànic".

Cubos y plástico para recoger el agua de las goteras / Levante-EMV

El diputado advierte que Ribera Salud "desatendió el hospital cuando supo que perdería la concesión". "Ahora, un año y medio después de que la gestión volviera a ser pública, el PP continúa sin mover un dedo para resolver los problemas que afectan a miles de pacientes de la comarca de la Marina Alta", señala Esteve. "Cada vez que llueve, el Hospital de Dénia se convierte en un caos, con inundaciones que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y el personal sanitario", afirma.

La deuda de la antigua concesionaria

Compromís exige al Consell del PP que actúe de forma urgente y repare las deficiencias estructurales del hospital. Lamenta que la Generalitat solo le exigiera a la antigua concesionaria una deuda de 56,8 millones por las liquidaciones hasta el 2022, una cifra inferior a los 107 millones que calculó el Botànic hasta 2020. "El gobierno de Mazón ha perdonado más de 50 millones a Ribera Salud".