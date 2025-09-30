Mossi: «Las empresas necesitan una energía que sea competitiva»

La implantación de las energías renovables debe resultar competitiva para el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. Esta fue una de las conclusiones que dejó la primera mesa de debate del Foro de Energía celebrado el pasado jueves y que contó con la participación de Rafael Mossi, coordinador del Departamento de Competitividad de Cámara Valencia. Este diálogo sirvió para poner sobre la mesa los retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de apostar por estas nuevas fuentes de energía y en qué punto de desarrollo se encuentran dentro del territorio valenciano.

«Apostar por la descarbonización es necesario, pero para ello no solamente tenemos que ver cuál es la meta, sino también todo lo que necesitamos para llegar allí», defendió Mossi. Como ejemplo citó que no tendría sentido ponerse a producir coches si las carreteras no tienen la capacidad para asumirlo. Establecer esa hoja de ruta y esa estrategia es uno de los desafíos cruciales para lograr la transición verde en la economía valenciana.

En este sentido, para el coordinador del Departamento de Competitividad de Cámara Valencia es clave que todos los actores implicados «cooperen para conseguir una energía competitiva, barata, sostenible, que no nos tire del mercado». «Si queremos esa descarbonización, las empresas necesitan una energía que sea competitiva», aseguró. Mossi también hizo hincapié en el fomento del autoconsumo y de la eficiencia energética.

«Apostar por la industria es apostar por fijar personas, por enriquecernos, por nuestras infraestructuras, y no podemos olvidarnos la investigación, tenemos universidades e institutos tecnológicos que son punteros. Contamos con todos los ingredientes para hacer una paella estupenda, es casi un delito no apostar por ello todos juntos», reivindicó. Por ello, destacó el papel fundamental que juega la colaboración público-privada. «Todos estamos de acuerdo en que hay una oportunidad, estamos en un momento histórico muy importante. Y debemos aprovechar todo lo que ya se ha hecho, lo bueno para potenciarlo y lo malo para aprender de los errores», concluyó Mossi.