València: El Perellonet y las pedanías afectadas por la dana se llevan la peor parte en la capital

"Sin incidencias significativas". Con este diagnóstico, la ciudad de València ha superado la alerta roja, pero que ha servido para apreciar nuevamente que las zonas inundables son las que han recogido lo peor de la misma. El Perellonet ha sido la zona que ha recibido la mayor cantidad de agua, hasta 184 litros, pero sin registrar daños graves.

Siguiendo el plan anunciado hace apenas quince días, la alerta naranja se ha convertido en base para cerrar los colegios en pedanías afectadas por la dana, en zonas inundables y en la fachada marítima; es decir todas aquellas partes del término municipal que reciben el vertido de las aguas.

Los Bomberos de la ciudad han tenido que hacer hasta 70 salidas para atender emergencias. De ellas, cuatro han sido por la caída de árboles en otras tantas calles de la ciudad: Marqués de Zenete, José María Mortes Lerma, Conde Salvatierra-Sorní y Floresta. En los dos primeros se han producido daños en vehículos estacionados.

Caida de un forjado en Castellar

La incidencia más reseñable ha sido la caída de un forjado proximo a la fachada de una vivienda de Castellar, aunque sin generarle daños estructurales. Los vecinos de la vivienda, un matrimonio, fueron alojados en casa de unos familiares.

Los pasos inferiores de la ciudad, incluyendo los de las marginales del Jardín del Turia, permanecen abiertos al tráfico, mientras que los tanques de tormentas, algunos de los cuales se han llenado -como los de Eugenia Viñes y Pinedo, se están vaciando en las estaciones depuradoras.

La ciudad mantiene las medidas de cierre de parques, jardines y cementerios, así como la actividad deportiva al aire libre y se mantienen activo el CAES de El Carmen.

