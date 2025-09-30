NOCHE EN VELA
València: El Perellonet y las pedanías afectadas por la dana se llevan la peor parte en la capital
Un matrimonio es desalojado en Castellar por la caída de un forjado junto a su vivienda y el Ayuntamiento mantiene cerrados los colegios en zonas inundables
Moisés Domínguez
"Sin incidencias significativas". Con este diagnóstico, la ciudad de València ha superado la alerta roja, pero que ha servido para apreciar nuevamente que las zonas inundables son las que han recogido lo peor de la misma. El Perellonet ha sido la zona que ha recibido la mayor cantidad de agua, hasta 184 litros, pero sin registrar daños graves.
Siguiendo el plan anunciado hace apenas quince días, la alerta naranja se ha convertido en base para cerrar los colegios en pedanías afectadas por la dana, en zonas inundables y en la fachada marítima; es decir todas aquellas partes del término municipal que reciben el vertido de las aguas.
Los Bomberos de la ciudad han tenido que hacer hasta 70 salidas para atender emergencias. De ellas, cuatro han sido por la caída de árboles en otras tantas calles de la ciudad: Marqués de Zenete, José María Mortes Lerma, Conde Salvatierra-Sorní y Floresta. En los dos primeros se han producido daños en vehículos estacionados.
Caida de un forjado en Castellar
La incidencia más reseñable ha sido la caída de un forjado proximo a la fachada de una vivienda de Castellar, aunque sin generarle daños estructurales. Los vecinos de la vivienda, un matrimonio, fueron alojados en casa de unos familiares.
Los pasos inferiores de la ciudad, incluyendo los de las marginales del Jardín del Turia, permanecen abiertos al tráfico, mientras que los tanques de tormentas, algunos de los cuales se han llenado -como los de Eugenia Viñes y Pinedo, se están vaciando en las estaciones depuradoras.
La ciudad mantiene las medidas de cierre de parques, jardines y cementerios, así como la actividad deportiva al aire libre y se mantienen activo el CAES de El Carmen.
Colegios cerrados este martes
CENTROS AFECTADOS POR LA DANA
CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO València
CEIP FORN D'ALCEDO Horno De Alcedo
CEIP PADRE MANJÓN València
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA SANTA CECILIA CASTELLAR-OLIVERAL Castellar-Oliveral
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA C.INSTR. MUSICAL CASTELLAROLIVERAL Castellar-Oliveral
IES EL RAVATXOL Castellar-Oliveral
CEIP CASTELLAR-OLIVERAL Castellar-Oliveral
CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE SAMBORI-LATORRE València
CENTRE PRIVAT FP CFFOLGADO València
CEE PÚB. ROSA LLÁCER Castellar-Oliveral
CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE FORMIGUETES Castellar-Oliveral
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA SEDAJAZZ València
CENTROS INUNDABLES
CEIP CAMI DE L'HORTA Benimàmet-Beniferri
CEIP JOSÉ SENENT Masarrochos
IES ISABEL DE VILLENA València
CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ València
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA EL PALMAR Palmar (El)
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA AGRUPACIÓ MUSICAL Masarrochos
CENTRE ESTRANGER VALENCIA MONTESSORI SCHOOL València
CENTROS EN FACHADA MARÍTIMA
CENTRE PRIVAT LA PURÍSIMA València
CENTRE PRIVAT ESCUELAS PÍAS-MALVARROSA València
CENTRE PRIVAT CHINER VILLARROYA València
CEIP MALVA-ROSA València
CENTRE PRIVAT SANTIAGO APÓSTOL CABANYAL València
CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS València
CENTRE PRIVAT SANTA MAGDALENA SOFÍA València
CEIP AUSIÀS MARCH València
CEIP BALLESTER FANDOS València
CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ València
CEIP CAVITE-ISLA DE HIERRO València
IES ISABEL DE VILLENA València
CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ València
CEIP PINEDO Pinedo
IES EL GRAO València
CEIP LLUÍS DE SANTÀNGEL Saler (El)
CEIP JUAN MANUEL MONTOYA València
CENTRE PÚBLIC FPA MALVARROSA València
CENTRE PÚBLIC FPA ESCUELA POPULAR NAZARET València
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA CENTRE DE MÚSICA NATZARET València
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA POBLADOS MARÍTIMOS València
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA EL PALMAR Palmar (El)
EI 1er CICLE MUNICIPAL DE PINEDO Pinedo
IES EL SALER Saler (El)
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA DE LA SOC.MUS.UNIÓN DE
PESCADORES València
CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE INFANTES València
CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE PITUFOS València
EI 1er CICLE MUNICIPAL GENT MENUDA València
CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE SAINT TIMOTHY València
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA SANTA CECILIA DEL GRAU València
CENTRE PRIVAT FP CF FOLGADO-PORT València
