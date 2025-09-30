Colapso total en los accesos a Valencia

La alerta por lluvias nivel naranja en el litoral de Valencia ha vuelto a dificultar el tráfico en Valencia. La Dirección General de Tráficio destaca condiciones difíciles de circulación por meteorología adversa por lluvias en el enlace de la carretera A-3 en el kilómetro 340 en el Polígono Industrial Sur de Valencia, a la altura de Riba-roja, en sentido hacia Madrd. Aquí hay agua acumulada en la carretera tras las tormentas caídas.

En el área metropolitana de València también hay circulación irregular en la carretera V-30 a la altura de Xirivella al barrio de la Luz en dirección Puerto de València.

Concretamente, hay unos diez kilómetros de retención desde Quart de Poblet hasta el Puerto de Valencia por problemas con los vehículos de entrada al mismo puerto. Según apunta el Dirección General de Tráficio, los vehículos de carga se desvían por la CV-500 y hacia al Saler y a la altura de Pinedo ponen rumbo a Mercavalencia. Colpaso de la circulación en los accesos a València.

Accidente

Un atropello mortal en la salida de Valencia, a la altura de la V-21, ha provocado grandes retenciones desde primera hora de la mañana, según ha confirmado la Dirección General de Tráficio. En el entorno de Cuiper que ha dejado el carril Bus-Vao y el carril derecho cerrados.

Cercanías

Tras las lluvias lluvias en el litoral de Valencia, se han registrado retrasos en los trenes del núcleo de Cercanías que circulan entre Alfafar-Benetússer y Valéncia Estació del Nord por la acumulación de agua en el paso interior de Alfafar-Benetússer.

En la C-3 hasta Aldaia se ha suspendido la circulación por bajas temporales de los maquinistas.

Carreteras cortadas

Los destrozos que han producido las lluvias también han dejado varias carreteras cortadas en la provincia de Castellón. Concretamente, se trata de las carreteras CV-200, a la altura de Castellnovo y Almedíjar; la CV-137 en Càlig; y la CV1486 en Cabanes.