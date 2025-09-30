«En Tuéjar, si tienes un niño pequeño te viene con un kilovatio bajo el brazo»

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

Tuéjar es uno de los muchos municipios del interior que sufre el problema de la despoblación. En este sentido, desde el consistorio han puesto en marcha un proyecto de ahorro energético que, además de contribuir a reducir el coste en la factura eléctrica de sus vecinos y vecinas, pretende crear un valor añadido para evitar que estos se marchen del municipio.

«Hace tres años, con la subida de los precios de la energía, nos planteamos una forma para ayudar a las familias del municipio —explicó el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón—. Vimos la posibilidad de crear una comunidad energética local que nos podía dar la oportunidad de lograr nuestro objetivo y nos pusimos en marcha gracias a las ayudas del Ivace».

Tarazón participó en el Foro Energía organizado por Prensa Ibérica, durante la mesa redonda en la que se abordó el papel de las comunidades energéticas para la descarbonización de la economía. «Las comunidades energéticas son la forma más radical de transformar el acceso a la energía», señaló el alcalde, quien, además, insistió en que estas «no se deben centrar solo en el autoconsumo»e instó a explorar todo su potencial.

El Ayuntamiento de Tuéjar impulsó la creación de una Comunidad Energética Local (CEL) dirigida a aquellas familias con niños pequeños para tratar de ayudarlas a afrontar el coste de la factura eléctrica. «En Tuéjar, si tienes un hijo pequeño te viene con un kilovatio debajo del brazo», bromeó el alcalde.

Al respecto de ello, el edil explicó que el proyecto se inició con la instalación de placas fotovoltaicas de 100 kilovatios de potencia en los tejados del polideportivo municipal. Después, se abrió el plazo para que las familias pudieran adherirse a la comunidad con una cuota de entrada de cien euros hasta los 18 años. «Se apuntaron 20 familias que en el primer año han tenido ahorros del 93 % en las facturas eléctricas. Prácticamente amortizas la inversión por entrar», confesó Tarazón.

En este punto, el alcalde de Tuéjar anunció dos nuevas instalaciones en el municipio, con potencia de 40 y 60 kilovatios cada una, que se incorporarán a la comunidad energética. «En noviembre abrimos de nuevo el plazo para apuntarse. Creo que se va a ampliar el número de familias socias, porque ha corrido la voz», dijo; y concluyó:«Vamos a aprovechar la oportunidad de tener energía barata».