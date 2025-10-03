Tribunales
El técnico forestal que estuvo presente en el Cecopi: "Pradas y después Mazón mandaban, pero veías pasar el tiempo y no pasaba nada"
Antonio Mira declara ante la jueza de la dana que tanto el Consorcio como Emergencias eran conscientes de la retirada de los bomberos del barranco del Poyo
El testigo también declara que desde la llegada de Mazón al Cecopi el presidente también "mandaba" en la reunión
Laura Ballester
El técnico forestal del Consorcio provincial de bomberos de la Diputación de València, Antonio Mira, presente en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) del 29 de octubre, ha confirmado ante la jueza que en la sala del Cecopi quien mandaba era "la consellera", en referencia a Salomé Pradas.
También tuvo una actitud proactiva el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "¿Y cuando llegó Mazon, era él?", se hainteresado la abogada de Ciudadanos, Mamen Peris. "Mi sensación es que s", ha respondido el técnico forestal.
El testigo ha confirmado que en el supuesto cerebro de la emergencia "que no se tomaban decisiones". "En los Cecopis en incendios forestales las decisiones son rápidas tajantes y necesarias para abordar la emergencia. En esta ocasión veías pasar el tiempo y que no funcionaba".
