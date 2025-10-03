Escenas terribles en el incendio de Gandia: "Había mucha gente pidiendo auxilio"

El incendio ocurrido a primera hora de la mañana en una planta baja de la playa de Gandia, que se ha saldado con 14 heridos y todo el inmueble desalojado, ha provocado escenas dantescas debido a la virulencia de las llamas, que ha dejado atrapados a numerosos vecinos.

De hecho, cuando los bomberos y la policía han llegado al lugar, han encontrado "numerosos vecinos pidiendo auxilio", según ha relatado el intendente de la Policía Local de Gandia. Entre los agentes y los bomberos han rescatado a seis personas, dos de ellas del edificio colindante, cuya escalera ha quedado también inundada por el humo.

"Una mujer con un niño pedía ayuda"

Sandra, una testigo del incendio, ocurrido poco después de las 6.00 horas de hoy viernes en una finca ubicada en la calle Castilla la Mancha, en la playa de Gandia, ha explicado que el fuego ha comenzado en la planta baja del edificio.

Ella y su marido han podido ver cómo del interior de esa vivienda salía una mujer "pidiendo auxilio con un niño" y que ambos "estaban bastante afectados". Es más, Sandra ha explicado que la mujer llevaba el cabello en llamas y que incluso "ha dejado algunos fragmentos en un poste cercano". Afortunadamente, tanto ella como su hijo han podido salir del inmueble por su propio pie.

Peor suerte ha tenido la madre de ella, una mujer de 62 años que ha sido rescatada por los bomberos una vez que estos han conseguido sofocar las llamas, que han crecido muy rápidamente hasta afectar a toda la fachada del edificio, de cuatro alturas.

"Han sacado a una persona del interior de la vivienda donde ha empezado el fuego", ha contado Sandra, que aseguraba desconocer el estado de esta víctima. Luego, desde el Consorcio Provincial de Bomberos han explicado que se trataba de una mujer de 62 años que ha sido sacada de la vivienda "con capucha de rescate".

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha especificado que la mujer no sólo había resultado intoxicada por inhalación de humo, sino que también ha sufrido quemaduras. Ha tenido que ser evacuada al Hospital La Fe de València y su pronóstico es "reservado".

Los balcones traseros, un refugio que ha salvado vidas

Mariví, otra de las vecinas que han sido rescatadas hoy en el incendio de Gandia, ha señalado que se despertó debido al humo y el ruido del incendio e, inmediatamente, se dio cuenta de que ya no podía salir de casa.

Dado que las llamas habían invadido toda la fachada, la mujer tuvo que refugiarse "en el balcón posterior", donde se ha quedado hasta la llegada de los bomberos. Han sido momentos críticos de muchísimo nerviosismo: "Hemos pasado mucho miedo", admite.

De momento, tanto Mariví ha tenido que buscarse un alojamiento alternativo hasta que los técnicos municipales confirmen si el inmueble es habitable o su estructura ha resultado dañada por el fuego. Ninguno de los vecinos sabe aún si podrá volver a casa.

Otra vecina del inmueble ha explicado que, en su caso, se despertó por "el fuerte olor a humo" que había en su vivienda. Como Mariví, se refugió en el balcón trasero, convertido en un auténtico salvavidas para todos los vecinos de la finca afectada por el incendio. "He estado dos horas tosiendo", cuenta, al tiempo que señala que, afortunadamente, no ha necesitado ser trasladada a ningún hospital después de ser rescatada por los bomberos.