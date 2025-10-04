Mas de 200 personas conforman el equipo de trabajo de Francisco Camps: Presencia de castellonenses
En el municipio de Manises se han reunido mas de 200 personas que conforman los grupos de trabajo que redactan el proyecto de partido de Francisco Camps.
La delegacion de Castellón conformada por mas de 50 personas, bajo la Coordinacion de Vicent Aparici, es parte de ese equipo regional que trabaja ya con la mirada puesta en la definicion de un proyecto politico del Partido Popular para la Comunitat Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- La cadena catalana Fragadis y Consum compran la mayoría de las tiendas de Economy Cash y Vidal Tiendas
- Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent