Mas de 200 personas conforman el equipo de trabajo de Francisco Camps: Presencia de castellonenses

En el municipio de Manises se han reunido mas de 200 personas que conforman los grupos de trabajo que redactan el proyecto de partido de Francisco Camps.

Imagen del acto. / Mediterráneo

La delegacion de Castellón conformada por mas de 50 personas, bajo la Coordinacion de Vicent Aparici, es parte de ese equipo regional que trabaja ya con la mirada puesta en la definicion de un proyecto politico del Partido Popular para la Comunitat Valenciana.