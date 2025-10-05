El cribado de cáncer cierra con 12.292 mamografías menos en 2024 pese al aumento de la población

Un total de 223.414 mujeres participaron en el programa de cribado del cáncer de mama de la Conselleria de Sanidad a lo largo del año 2024, 12.291 menos que el año anterior. La tasa de participación fue del 65,6 % respecto al total de la población diana; el objetivo marcado es del 70 %. Así se recoge en la memoria del Comité Econòmic i Social (CES), la cual ofrece una cifra provisional a la espera de la definitiva, que se incluirá en la Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanidad, aunque las cifras suelen cambiar, si lo hacen, en apenas unas cuantas decenas de mamografías respecto a las provisionales, por lo que la cifra es ya relevante.

El balance refleja un ligero descenso respecto a los años anteriores; de hecho, son las peores del último lustro sin contar, por razones evidentes, el año de la pandemia del coronavirus. En 2023, con una gestión a medias del Botànic y el actual Consell, 235.706 mujeres pasaron por las 24 Unidades de Prevención del Cáncer de Mama (UPCM), con una tasa de participación del 69,6 %. En 2022, se replicó este porcentaje aunque la cifra fue menor al acoger a 228.492 y, en 2021, se hicieron 228.193 mamografías con una tasa de 68,8 %. La reducción del número de pruebas diagnósticas realizadas desciende, pero la población diana ha ascendido a 625.000 mujeres según determina la memoria del CES; de ahí se entiende la caída en el valor porcentual.

Las cifras oficiales de Sanidad varían ligeramente al elevar la cifra hasta 232.520 mamografías. Son 10.000 menos que en 2023, cuando el número fue de 242.689. La diferencia entre ejercicio es similar a la observada en el CES y desde la Generalitat asumen que el dato del último año es peor al del anterior, pero explican los dos factores concretos responsables: la renovación de 11 equipos de mamografías, que obligó a detener el servicio entre tres y cuatro días por unidad, con un acumulado de casi un mes; y la suspensión temporal provocada por la dana, que canceló hasta 4.000 citas programadas. Además, entre los meses de enero y septiembre de este año, se han hecho 182.000 pruebas, 10.000 más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Polémica en el cribado

El balance podría ser una cuestión solo estadística, pero tiene su vertiente política. Y es que, a principios de 2024, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, hizo público un "retraso" en la realización de mamografías a 150.000 mujeres de entre dos y tres años, y criticó el mestizaje del Botànic, a quien responsabilizó de haber "abandonado" a las valencianas. Desde entonces, este argumento ha sido recurrente en los discursos tanto del titular de Sanidad, como del president Carlos Mazón. "Se me caería la cara de vergüenza haber relegado a 150.000 mujeres en la lucha contra el cáncer", llegó a decir Mazón a los pocos días de dar a conocer el dato, a la vez que lo calificó de "dramático". Volvió a airear el asunto, crítica incluida, hace apenas una semana, el popular lo repitió en una de sus intervenciones en el debate de política general. La cuestión amenazó con trasladarse a la vía judicial porque la Fiscalía abrió diligencias para investigar las posibles responsabilidades en este retraso, después de una denuncia del Defensor del Paciente, pero se archivó rápidamente, a los pocos días. Por su parte, el Consell afirmó tomar "todas las medidas necesarias" y prometió crear un plan de choque para reparar esta demora en el sistema.

Mazón interviene en el Debate de Política General en las Corts. / Miguel Angel Montesinos

Con los datos provisionales del programa en 2024, ¿qué se ha hecho tras las acusaciones al Botànic? Es lo que se pregunta el diputado del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Rafa Simó, quien también cree que es necesario que el Consell pida "disculpas" al personal de las UPCM por el desprestigio generado por Gómez y Mazón. "Acusaron al Botànic de 'abandonar a las mujeres frente al cáncer', pero en su primer año completo de gestión, los números son peores -, critica-. Ahora les toca dar explicaciones y, sobre todo, dejar de utilizar el dolor y la salud de las mujeres como arma política". De hecho, Simó alerta que, en algunos departamentos de salud, se ha externalizado la lectura de las mamografías, por lo que la alarma generada en febrero de 2024 podría haber sido un método para justificar esta derivación a la privada.

El asunto está de rabiosa actualidad después de que la cadena Ser haya dado a conocer fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Allí varias mujeres han recibido una notificación informándoles de un resultado sospechoso dos años después de la realización de las pruebas. La Junta de Andalucía ha informado de que 2.000 mujeres podrían encontrarse en esta situación, a las que está informando, y se ha comprometido a crear un circuito preferente para asistir a las mujeres afectadas.

El efecto de la IA

La cifra de participación en el programa no ha superado el 70 % en los últimos cinco años en la Comunitat Valenciana. Hay dos motivos que podrían explicar este dato. El primero es la citación para participar; esta se envía por carta, pero si las mujeres no notifican el cambio de domicilio, esta no llega a su destino. Y el segundo es que muchas de las pacientes con otras patologías se realizan las revisiones fuera del programa de cribado; por ejemplo, las mujeres que han desarrollado otras tipologías de cáncer. "Son un porcentaje significativo", defiende Simó. En los últimos años, la Conselleria de Sanidad ha implantado la lectura de las mamografías con inteligencia artificial (IA). Su puesta en marcha en toda la sanidad pública culminó en julio de 2025 y, desde su puesta en marcha, se ha utilizado en aproximadamente 100.000 pruebas de mama, según las cifras difundidas por la Generalitat.