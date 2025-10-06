Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La política valenciana se hunde y duplica su percepción negativa en un año

Un 68 % da una nota desfavorable a la política autonómica, que alcanza ya a la española (70,2 %)

Aumentan quienes ven la economía mal o muy mal

Situación política y económica en España y la Comunitat Valenciana

Situación política y económica en España y la Comunitat Valenciana / Íñigo Roy

Diego Aitor San José

València

La situación económica y política está peor que hace un año tanto en España como, especialmente, en la Comunitat Valenciana, donde se da un incremento destacado en la percepción negativa de la ciudadanía valenciana con respecto a antes del Nou d’Octubre de 2024. Así lo señala la encuesta de Lápiz Estratégico Consulting para los periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información y Mediterráneo) con motivo del Nou d’Octubre, en la que predominan las opiniones de «mal» y «muy mal» entre los encuestados.

No obstante, la peor consideración la recibe es situación política estatal. Un 70,2 % tiene una percepción negativa, con el 38,3 % que la considera «mala» y el 31,9% «muy mala» frente al 0,4 % que ve la situación «muy buena» y un 8,4%, «buena». Es peor que en la encuesta de justo un año atrás y que la realizada en mayo de este año. En ambos casos las respuestas negativas concentraban el 53 % de las contestaciones. Por su parte, bajan las opiniones positivas del 16 % de mayo al 8,8 %.

Resultados de la encuesta

Resultados de la encuesta / Íñigo Roy

La percepción autonómica, en caída

Con todo, el cambio más destacado se da en la percepción de la situación valenciana respecto al año pasado. La crisis provocada por la dana ha hundido la opinión general y en un año se pasa del 27,7 % de quienes consideraban la situación «mala» o «muy mala» a un 68,6 %, más del doble. En mayo, era ya del 59 %. Por su parte, las valoraciones positivas sufren un cambio todavía mayor y solo consideran que la situación es «buena» o «muy buena» el 3,8 %, frente al 22,1 % de octubre de 2024 y el 10,4 % de mayo.

También la valoración de la percepción de la situación económica estatal y autonómica registra un bajón considerable. Sobre la española, un 53,8 % la ve «mal» o «muy mal», 20 puntos más que hace un año, mientras que un 16,3% la considera «buena» o «muy buena», ocho puntos menos que en octubre de 2024. El empeoramiento es mayor en el caso de la economía valenciana. Pasa del 21,4 % de opiniones negativas al 51,6 %, más del doble (con el triple de calificaciones de «muy mala»), y cae a la cuarta parte la percepción positiva, del 28 al 6,7 %.

Los colectivos más críticos con la situación tanto política como económica son los menores de 65 años (los mayores tienen una valoración negativa 10 puntos inferior que el resto de grupos) y los habitantes de la provincia de Castellón, mientras que apenas hay diferencias por sexos.

La política valenciana se hunde y duplica su percepción negativa en un año

