¿Cuáles son los pueblos de Castellón en los que no vive ningún niño?

Tres de cada diez pueblos españoles de menos de 100 habitantes carecen de niños según el INE. En total son 460 pueblos sin menores en edad escolar, municipios con fecha de caducidad condenados a desaparecer. Las cifras son el espejo en el que se refleja la bajísima natalidad en España, donde el número de niños de 0 a 4 años cayó en medio millón entre 2014 y 2023, pasando de 2,3 millones a 1,8 millones, según el estudio ‘Focus on Spanish Society’, publicación editada por la Funcas, un ‘think tank’ dedicado a la investigación económica y social. En el caso valenciano en dicha década el número de niños de 0 a 4 años se redujo en más de 43.000, al caer de 236.000 a 193.000.

Solo Letonia y Grecia tienen una natalidad más baja que España. Cantabria, de hecho, es la región de la UE con el mayor descenso de nacimientos: casi el 50 %. Seguida de Asturias (45 %), La Rioja (43 %) y Canarias (42 %). En la Comunitat Valenciana la caída de la natalidad es del 38 %.

Panorámica de Higueras. / Mediterráneo

Dos de Castellón

En el territorio valenciano, de los 22 pueblos que no llegan al centenar de vecinos, a 1 de enero de 2024 en seis de ellos (el 27,3 %) no había ningún menor de 15 años empadronado. Son dos por provincia: los castellonenses Higueras (Alto Palancia) y Villores (Els Ports); los alicantinos Tollos y Famorca, ambos en el Comtat; y los valencianos Sempere (Vall d’Albaida) y la Puebla de San Miguel (Rincón de Ademuz).

El 70 % de hogares, sin niños

Otro dato apabullante: en más de siete de cada 10 hogares de España no hay niños. "La tendencia de la reducción de nacimientos es difícil de parar, porque cada vez disminuyen más las mujeres en edad fértil, pero no es imposible. Mucha gente no tiene hijos porque no puede", señala María Miyar, doctora en Sociología, economista y directora de Estudios Sociales de Funcas. De acuerdo a su último estudio, el 40 % de los niños menores de 5 años en España son de origen extranjero, siendo una pieza clave del futuro demográfico, social y político.

Detrás del decreciente número de niños hay numerosos factores, entre ellos que España lleva arrastrando años de tasas de fecundidad muy bajas "que no se recuperan", según explica Miyar. Para que una generación se reproduzca en igual número que la anterior tiene que rozar los 2,1 hijos por mujer. España ahora mismo está en una tasa del 1,12, la más baja de la UE solo por detrás de Malta. En la C. Valenciana dicho indicador coyuntural de fecundidad es inferior a 2,1 hijos por mujer desde 1982. En el territorio valenciano el número promedio de bebés que da a luz una mujer ha pasado de 2,9 en 1975 a solo 1,2.

Una de las causas de estos datos, según Miyar, es que "España es uno de los países donde las políticas de familia e infancia son menos generosas". Otro es la situación económica. "Las familias con hijos manifiestan más malestar económico, van más apretadas por la carga fiscal y las pocas ayudas. Cualquier política que favorezca que esas familias puedan comprar tiempo, como la reducción de jornada o la contratación de servicio doméstico, ayudaría", añade.

Emparejamiento difícil

La dificultad para el emparejamiento es otro escollo. Según el centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), un tercio de las mujeres que no han tenido hijos dice que fue porque no encontraron pareja adecuada. "Las mujeres tienen más estudios universitarios y la forma preferida de emparejarse es con alguien con su mismo nivel educativo, la homogamia", afirma la experta. Curiosamente, en las áreas rurales hay el doble de mujeres con estudios superiores que hace cinco años. Se ha pasado de 312.000 a 645.000.

En las áreas rurales estos problemas de emparejamiento son mayores por la diáspora entre los jóvenes. Burgos lidera la clasificación de provincias con más pueblos sin niños en edad escolar (62), seguida de Soria (56), Guadalajara (55), Cuenca (32), Zaragoza (32) y La Rioja (31). A todo ello hay que añadir la alta penalización en el mercado laboral que sufren las mujeres cuando son madres. Y, cómo no, los problemas con el alto precio de la vivienda, que provoca que los jóvenes se emancipen más tarde, comiencen la edad adulta más tarde, y se reduzcan, por ende, los años fértiles.

Famorca, en el Comtat, uno de los seis municipios valencianos que carecen de niños en edad escolar. / Juani Ruz

"Es verdad que las extranjeras tienen más hijos, pero sus tasas de fecundidad empiezan a converger con la de las españolas porque sufren los mismos problemas estructurales", vaticina Miyar, que recuerda que más de mil pueblos en España no tienen niños menores de cuatro años. A uno de enero de 2024 eran 18 los municipios valencianos sin ningún niño de 0 a 4 años empadronado: 8 de Castellón (Castell de Cabres, Higueras, Palanques, Torralba del PinarVallatVallibonaVillanueva de Viver y Villores); 6 de Alicante (Almudaina, Benimassot, Quatretondeta, Fageca, Famorca y Tollos) y 4 de Valencia (Estubeny, Puebla de San Miguel, Sempere y Vallanca).

Récord histórico de envejecimiento

La prolongada caída de la natalidad en España provocó que el año pasado se batiera un récord histórico por lo que respecta al envejecimiento de la población. A uno de enero de 2024 en nuestro país ya había 142 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, cinco puntos más en un año. Lideran el listado del envejecimiento Asturias (257 %), Galicia (224 %) y Castilla y León (223 %), pues las tres cuentan con más del doble de mayores de 64 años por cada menor de 16, según el Observatorio de la Vulnerabilidad y Empleo de la Fundación Adecco. En la C. Valenciana por cada 100 habitantes en edad escolar se cuentan 138 vecinos de 65 o más años. "Cada vez hay menos jóvenes en edad de incorporarse al mercado laboral, mientras que la población activa envejece, complicándose el relevo generacional", asegura Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, que añade que la población inmigrante es "una oportunidad para cubrir el vacío".