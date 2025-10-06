Salomé Pradas sabía a las 12.32 del 29-O que había que vigilar "el río Magro" y la "rambla del "Poyo" por las alertas hidrológicas en ambas cuencas. Y también la necesidad de movilizar a los bomberos forestales, según consta en un nuevo vídeo inédito del 29 de octubre e incorporado a la causa de la dana, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

El nuevo video se grabó en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana a las 12.32 horas cuando acceden la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados; y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca. Suárez y Roca están citados como testigos en la causa de la dana.

Destaca de las imágenes, las anotaciones que realiza Salomé Pradas en unos folios, mientras atienden las explicaciones de Jorge Suárez, el técnico de más alto rango de Emergencias y tres décadas de experiencia en la materia. Pradas escribe sobre un documento que lleva impreso "Informe nº2 Episodio Meteo "Dana Comunitat Valenciana" Fecha 29/10/2024 Hora: 12.15 horas. En sus anotaciones, la consellera escribe "Río Magro", "Rambla Pollo" (sic), "alerta hidrológica" y la mención a "barrancos" y "bomberos forestales". Dos de los tres focos donde el día de la dana se produjeron el mayor número de víctimas.