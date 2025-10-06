El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión

La gestión el día 29 de octubre de 2024 sigue condicionando el presente y el futuro del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Casi un año después, la opinión ciudadana no mejora. El 82 % cree que el jefe del Consell debería dimitir tras su actuación el día de la dana, y un porcentaje mayor aún, el 90,2 %, entiende que, en el caso de no abandonar el cargo, tampoco debería ser el candidato del Partido Popular de la Comunitat Valenciana a la reelección en las próximas elecciones autonómicas.

Solo los datos que arroja la encuesta realizada por Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información de Alicante y Mediterráneo de Castellón), con motivo del Nou d’Octubre, que se celebra esta semana. Esta es la primera entrega de la encuesta que se publicará durante la semana.

A pesar del tiempo transcurrido desde la riada del 29-O, de la que pronto se cumplirá un año, y de los esfuerzos por centrar la agenda política valenciana en la reconstrucción, la gestión de las graves inundaciones sigue marcando la opinión pública sobre el president.

En los últimos meses, se ha recuperado la normalidad en el transporte, las ayudas continúan llegando a los afectados y las protestas mensuales contra el jefe del Consell han perdido músculo, pero la opinión de los valencianos no ha cambiado. Los resultados de esta encuesta apenas varían con respecto a los del anterior sondeo para Prensa Ibérica, publicado el pasado 28 de mayo, con motivo del segundo año de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. En ese momento, un 81,2 % de la ciudadanía reclamaba su salida del Palau. El porcentaje ha crecido en ocho décimas desde entonces, hasta el 82 % en la última entrega, realizada a partir de 750 entrevistas entre el 22 y el 26 de septiembre.

Resultados de la encuesta / Íñigo Roy

El peso de la instrucción judicial

No ayuda a Mazón la instrucción judicial. La jueza de Catarroja continúa situando en el ámbito competencial de la Generalitat la responsabilidad de una alerta masiva que considera «tardía» y «errónea». Además, continúan existiendo ángulos muertos con respecto a la agenda de Mazón aquella jornada.

Recientemente, ha trascendido que permaneció en el restaurante El Ventorro hasta las 18.45 horas de la tarde de la barrancada, una hora más de lo que la Generalitat había reconocido hasta el momento. No se sumó al Centro de Emergencias de l’Eliana hasta las 20.28 horas, después del envío del Es Alert.

El president Carlos Mazón accede al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana a las 20.28 horas. / Levante-EMV

Con la dana atravesando la legislatura desde hace casi un año, es en las comarcas valencianas donde el rechazo es mayor. El 82,9 % de los encuestados de Valencia están a favor de su renuncia. En Alicante, su provincia de origen, también ha crecido el rechazo a su continuidad y el 81,9 % cree que no debería seguir. Es un punto y medio más de lo que decía la encuesta de mayo pasado. Aunque es una cuestión de décimas, en Castellón es donde menos partidarios de su renuncia hay, con un 80,7 %.

Por sexo, hay más hombres (83,9 %) que mujeres (80,2 %) partidarios de su salida del Palau de la Generalitat. En general, los que defienden que no debería dimitir son apenas el 11,2 % de los ciudadanos, y un 6,8 % evita responder. Por último, en cuanto a las franjas de edad, el rechazo es mayor en los grupos más jóvenes. Entre los 18 y los 45 años, el rechazo se dispara por encima del 87 %. Solo entre los mayores de 65, la exigencia de dimisión baja: se sitúa en el 71, 5 %.

Candidatura en 2027

Los apoyos al actual líder del PPCV se reducen aún más cuando se pregunta si debería ser candidato a la reelección. En este aspecto, los contrarios a su continuidad en una segunda legislatura se sitúan en el 90,2 %, prácticamente el mismo porcentaje de encuestados que en mayo (apenas dos décimas más). Solo un 3,7 % reclama su continuidad como cartel electoral del PP.

A pesar de esto, la presión al president en el flanco interno se ha reducido notablemente. Son varios los actos en los que ha recibido respaldo de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, centrada en el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez.

Con todo, el relato no varía: su futuro sigue vinculándose de manera difusa al éxito de la reconstrucción. Además, se ha evitado abrir el melón de su continuidad o relevo, congelando el congreso regional.

Sobre esta pregunta, si debería repetir como candidato, en Valencia se da el menor rechazo. El 86,8 % cree que no debería hacerlo, frente a un 7,6 % que sí. En Castellón se registra el mayor rechazo a su repetición como candidato (94,4 %). En Alicante es un 90,9 %.

De nuevo se repite el mayor rechazo entre los hombres (92,3 %) a que sea candidato, así como entre los jóvenes. El 94 % de los que tienen entre 18 y 30 años rechazan que repita.