Estos son los premiados del Nou d'Octubre: muchas asociaciones y sin apenas nombres propios

"Son muchos los premiados", ha explicado casi nada más empezar la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero. Las distinciones de la Generalitat de este Nou d'Octubre son una forma de agradecimiento a la "solidaridad" ante la dana, una solidaridad de amplio espectro, tan grande como la propia catástrofe, que ha cruzado organizaciones, administraciones y fronteras, ha diluido los nombres propios y ha obligado a cambiar el formato de unos reconocimientos que solían estar basados en gente con nombre y apellido.

Así, este año, el Consell ha cambiado el formato y ha optado por dar distinciones a entidades, asociaciones y organizaciones de los muchos sectores que han puesto su granito de arena para hacer frente a las dramáticas consecuencias de la riada. Se ha aprovechado el habitual desglose temático que suele acompañar a estos galardones para incidir en unas u otras organizaciones, cada una con una aportación distinta desde el 29 de octubre.

El reconocimiento más claro es la Alta Distinción, el mayor de todos y también bebe de ese espíritu de agradecimiento genérico. Está concedida a las comunidades autónomas, aunque en este caso sí se ha de personalizar su recogida, algo que hará el presidente de Aragón, Jorge Azcón. El motivo es el "trabajo especial" hecho por esta autonomía en Catarroja que, según Camarero, "simboliza la colaboración de todas las regiones que han prestado su ayuda”.

Es a partir de entonces cuando el abanico se abre. En este sentido, según reza el comunicado del Consell, "la Distinción de la Generalitat 2025 se concede en reconocimiento a la solidaridad mostrada con los valencianos y valencianas que sufrieron la riada del 29 de octubre 2024 a los sectores, entidades, organismos y asociaciones". El listado es tan largo que la vicepresidenta ha optado por dar algunos ejemplos por las distintas áreas temáticas.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, entrega a la pirotécnica Reyes Martí la distinción de la Generalitat el año pasado. / Rober Solsona / Europa Press

Empieza por quienes estuvieron el 29 de octubre en primera línea: los profesionales de las emergencias. Estos estarán representados por los responsables de la Policía Nacional, la Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana, las Fuerzas Armadas, los Bomberos, la Guardia Civil y los servicios de emergencias sanitarios. No se ha citado a la UME. Asimismo, tendrán reconocimiento los profesionales de la salud mental, los coordinadores médicos de la zona dana y los voluntarios sanitarios.

Cáritas, músicos o Báñez

En servicios sociales se distinguirá a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entidades del tercer sector y el voluntariado que ofrecieron ayuda directa a personas y familias afectadas. “Por citar solo algunas: Plataforma del Voluntariado, Cáritas, Cruz Roja, ONCE, Banco de Alimentos y Protección Civil”, ha explicado Susana Camarero. Las responsables de las nueve universidades valencianas también estarán presentes, así como el profesorado de los centros educativos y representantes de la cultura, el deporte y la música.

Entre los ejemplos concretos está la Federación de Sociedades Musicales de la Comuntiat Valenciana. También estará reconocido el tejido empresarial y económico, representado por la presidenta de la Fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Fátima Bañez; el presidente de la Asociación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, y el presidente de la Asociación de Empresarios Valencianos, Vicente Boluda, "entre otros".

Limpieza en Paiporta tras la destructiva y fatídica dana del 29-O. / Biel Aliño/Efe

En cuanto a las empresas dedicadas a la gestión de residuos que tuvieron un papel muy importante en la retirada de lodos y enseres, recibirán la distinción la Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria, la Asociación de Empresas de Áridos Comunitat Valenciana y la Asociación de Desguaces.

Comunidad religiosa "en su pluralidad"

Además de asociaciones de construcción de obra pública como la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) y la Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas (AVEMCOP). Igualmente, Camarero ha avanzado que las organizaciones agrarias AVA, ASAJA y La Unió, así como la Federación de Cooperativas Agroalimentarias serán reconocidas por su aportación de maquinaria para las tareas de limpieza.

En el área de justicia, el reconocimiento será para los institutos de medicina legal, las oficinas de atención a las víctimas, los colegios profesionales y el personal al servicio de la Administración de Justicia que garantizaron asistencia jurídica, psicológica y administrativa con rapidez y humanidad. Otra premiada será la comunidad religiosa, "en toda su pluralidad" y también se reconocerá la prestación de ayuda por otros países.