La Generalitat se desmarca por primera vez de la gestión de la conselleria de Pradas el 29-O

La Generalitat marca distancias por primera vez con la gestión realizada por la conselleria de Salomé Pradas, imputada en la causa judicial junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso, durante la dana del 29 de octubre. Tras meses defendiendo que la responsable de vigilar los barrancos era la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que "no avisó" de la avenida en el del Poyo, este martes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha evitado valorar si la Generalitat erró al no supervisar las ramblas (retiró a los bomberos forestales sobre las 15.00 horas) por la tarde y se ha limitado a señalar que "deben ser los técnicos" quienes den cuenta de si hubo errores en la prevención.

Tras los nuevos videos aportados por el Consell a la causa, en los que se evidencia que Pradas estaba al tanto de los puntos críticos (el río Magro y la rambla del Poyo) a las 12.32 del 29-O, Camarero ha sido preguntada sobre si esos documentos audiovisuales dejan entrever "fallos" de la Generalitat en la vigilancia de esos barrancos durante la tarde: "Que sean los técnicos los que lo cuenten, yo no puedo hacer elucubraciones de por qué se toman decisiones por parte de Emergencias porque no formaba ni formo parte de Emergencias", ha señalado desmarcándose de aquel operativo.

Camarero, que sí se ha explayado a la hora de negar fallos con el sistema de teleasistencia, que además depende de su conselleria, tampoco ha querido valorar por qué Pradas, tras demostrar estar al tanto del riesgo que podrían comportar los barrancos aguas abajo (en un vídeo se le escucha decir que "es lo que más nos preocupa ahora") delega la llamada a Miguel Polo, presidente de la CHJ, porque no le "apetece" hablar con él.

"No estoy en la cabeza de la exconsellera, la pregunta es cuestión de la exconsellera, yo no tengo la respuesta", ha indicado. Con todo, la portavoz ha defendido, como había hecho poco antes el president Carlos Mazón, que los últimos vídeos corroboran el relato de la Generalitat sobre la "falta de información" de la CHJ por la tarde, y en concreto entre las 16.13 y las 18.43 horas del 29-O.

La dirigente popular ha recordado que las alertas hidrológicas de la CHJ a las 11.45 y las 12.20 horas llevan al despliegue de "agentes medioambientales de la CHJ y de bomberos forestales", que "fueron a comprobar el cauce" y "cuando llegaron, estaba prácticamente seco". Sin embargo, ha esquivado hablar de la retirada de los efectivos que vigilaban el barranco del Poyo. Camarero también ha tratado de justificar los recientes envíos de los vídeos por parte de la Generalitat al juzgado de Catarroja tras negar disponer de grabaciones de ese día.

Según ha explicado, la contestación del conseller Juan Carlos Valderrama a una pregunta parlamentaria del PSPV asegurando que no disponía de material "lo que dice es que no hay actas de las reuniones del conjunto del Cecopi", ha dicho alegando que los recientes documentos son "recursos periodísticos" para los medios que graban "momentos puntuales" y "pequeños fragmentos", pero "no el vídeo completo".

La portavoz no ha querido entrar a por qué la Conselleria de Emergencias dijo a la jueza de la dana que no disponía de "soporte documental alguno" de esa reunión y ha repetido que "no hay un vídeo grabado" sino "vídeos de recurso, que es lo que se entrega ahora, cuando se ha pedido".