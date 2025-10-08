Suspenden la Procesión Cívica en València ante la alerta naranja por fuertes lluvias

La alerta naranja por fuertes lluvias en Valencia decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha obligado a suspender los actos oficiales al aire libre del 9 d'Octubre, principalmente la Procesión Cívica, cuyo desarrollo, entre las 12 y las 14 horas de mañana, coincide con el punto álgido de la alerta y que transcurría por la plaza del Ayuntamiento, la calle de San Vicente Mártir, y la plaza de la Reina hasta la Catedral de València para la celebración del Te Deum y para llegar por la calle de la Paz a la plaza de Alfons el Magnànim, donde se hubiera llevado a cabo la ofrenda floral ante la estatua de Jaume I. Tampoco se hará la tradicional mascletà de la Pirotecnia Tamarit disparará en la plaza del Ayuntamiento a las 14.00 horas. Ni tampoco a las 17.00 horas la XXI Entrada de Moros y Cristianos.

Reunión en Cecopal

La decisión ha sido adoptada en una reunión del Cecopal, órgano municipal en el que se adoptan las decisiones en caso de emergencia. En esta ocasión, la reunión se ha producido nada mas decretarse la alerta naranja, que hasta las 12.15 horas era amarilla y mantenía inalterable la celebración del Día de la Comunitat Valenciana.

Sobre las 14 horas, la propia alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado la suspensión de la Procesión Cívica y todos los actos al aire libre, incluida la mascletà. Eso sí, en caso de cambiar la alerta, los actos podrían retomarse con normalidad.

De hecho, se mantiene activo el dispositivo de bomberos y el vallado de todo el recorrido, ya que el objetivo del Ayuntamiento de València es que la procesión salga.

"Decisión muy dura"

Para Catalá, la suspensión de la Procesión Civica, ha sido una "decisión muy dura", pero "los protocolos son los que son" y habido que intervenir con la máxima diligencia. "El objetivo del ayuntamiento es que la procesión salga. Es un día muy importante para los valencianos, pues es la fiesta de la identidad", ha explicado.

En caso de que la alerta fuera anulada, la procesión se realizaría con los mismos horarios de siempre. Y los actos programados para el día de hoy se mantienen intactos. El espectáculo de drones y el castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo a las 23.59 horas en el puente de Monteolivete.

Según ha confirmado María José Catalá, la procesión ya ha sido cancelada cuatro veces por lluvia. En esta ocasión se había preparado el "Senyeramóvil" para hacer el trazado en caso de lluvia normal, pero el aviso de fuertes precipitaciones lo ha cambiado todo.