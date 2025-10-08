El año de la dana hunde la valoración de todos los políticos con Mazón a la cola

En medio de un profundo bloqueo político e institucional en la Comunitat Valenciana tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024, la opinión de los ciudadanos es contundente: todos los políticos valencianos reciben un suspenso y todos empeoran su valoración con respecto a hace un año. Así se desprende del sondeo de Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información de Alicante y Mediterráneo de Castellón) con motivo del Nou d’Octubre.

El suspenso general sigue el camino marcado por la nota desfavorable que los encuestados ya concedían a la política autonómica en la primera entrega de esta encuesta. Se trata de una mala percepción sobre el clima político valenciano que ya se equipara al debate nacional, que llevaba años asentado en el ruido.

Valoración de los líderes en la Comunitat Valenciana por provincias y edad / Íñigo Roy

En cuanto a la puntuación de los líderes políticos autonómicos, la alcaldesa de València, María José Catalá, es la mejor valorada, con un 4,54. Catalá ya obtuvo la mejor nota en la última encuesta, en mayo pasado, hecha con motivo del ecuador de la legislatura pero que ya recogía el desgaste general.

Le sigue Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, con un 4,13 y una mejora significativa con respecto a esa encuesta anterior. Se trata de uno de los pocos líderes que ha salido reforzado de esta crisis, en popularidad y grado de conocimiento.

Este sondeo, realizado con motivo del Nou d’Octubre, confirma una tendencia a la baja en todas las puntuaciones en relación con el último año. La dana y su gestión han impactado en la popularidad de la clase política, aunque sí se aprecia cierta recuperación en los últimos meses.

Especialmente señalado queda el president de la Generalitat, Carlos Mazón. El jefe del Consell, condicionado por su 29 de octubre, sigue siendo el peor valorado y se mantiene en una bajísima nota media: 1,67. De hecho, es el único que no remonta ni una décima. Se queda igual que en mayo. Hace un año, antes de la dana, superaba el aprobado (5,15). Era prácticamente el político valenciano mejor valorado. Hoy, el 82 % de los encuestados cree que debería marcharse.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, son los otros dos únicos que superan el 4, y mejoran en los últimos meses. Pilar Bernabé (3,7) también mejora levemente con respecto a mayo y logra su mejor valoración en la provincia de Valencia, donde se acerca al aprobado (4,74). Allí se centran los esfuerzos de Bernabé, donde se presentará a la alcaldía de la capital.

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, se sitúa en un 3,8 de nota media. Ella también aprobaba hace un año y ha visto retroceder su nota, aunque se recupera ligeramente en los últimos meses. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco (3,89); el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (3,58); la de Castellón, Marta Barrachina (3,55), y el síndic de Vox, José María Llanos (3,54), se sitúan en el entorno del 3,5. Salvo Mazón, todos los políticos han mejorado su valoración ciudadana, con más o menos intensidad, aunque ninguno logra el aprobado.

Valoración de los líderes en la Comunitat Valenciana por provincias y edad / Íñigo Roy

El conocimiento

Donde sí sobresale el president Mazón es en grado de conocimiento, que ya es casi absoluto tras la sobreexposición de la dana.

Alcanza el 97,5 %, 27 puntos más que hace un año, antes de que la legislatura diera un vuelco.

Aumenta también la alcaldesa Catalá (60,7 %), que adelanta a Joan Baldoví (57,9 %) y Morant (47,6), que es la que menos crece en visibilidad pública desde la encuesta de mayo. Con todo, en el último año ha mejorado sus datos en casi 20 puntos (27,8 % en 2024).

Pilar Bernabé, con un 33 %, aumenta más de tres puntos en los últimos meses, y Mompó también crece, seis puntos, hasta el 22,3 %. También es muy destacable el aumento de Begoña Carrasco, que alcanza el 23,2 %, más del doble que en el último sondeo.

Conocimiento de líderes / Íñigo Roy

Popularidad

Por último, si se cruzan ambas variables, el conocimiento y la valoración, el índice de popularidad, es decir, su relevancia en términos electorales, deja de nuevo a la actual alcaldesa de València como la mejor posicionada. Catalá se sitúa en un 27,6 %, ligeramente por debajo de hace un año.

En este baremo, Baldoví sigue mostrando un buen comportamiento, con un 23,2 %, el mejor de la izquierda. Diana Morant, con un índice de popularidad de 18,1 puntos, se mantiene en tercera posición y mejora ligeramente su ratio de los últimos sondeos. Quien no remonta es Carlos Mazón. Tras la muy significativa caída de su valoración pública del mes de mayo, se mantiene en términos similares: 16,3 % de popularidad.

Pilar Bernabé y José María Llanos son los dos últimos políticos que superan el índice de 10 puntos en popularidad. Mompó, Begoña Carrasco y Luis Barcala se aproximan mucho.