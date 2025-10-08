La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre por la alerta naranja

La Generalitat ha aplazado el acto institucional del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, por recomendación de la Conselleria de Emergencias e Interior tras anunciar la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la activación de un aviso de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante por previsión de fuertes lluvias a partir de la medianoche de este miércoles.

La Generalitat ha adoptado la decisión de aplazar la entrega de los galardones del 9 d’Octubre, acto institucional al que estaban invitadas más de 400 personas, "para evitar desplazamientos, tal y como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica", señala el Consell en un comunicado. Por el momento no hay una nueva fecha fijada.

Además, el gobierno valenciano aduce que "entre los galardonados con las distinciones de la Generalitat se encuentran servicios de emergencias, entidades y organismos que deben permanecer en alerta por el episodio de lluvias". También subraya la Generalitat que estaban invitados a la celebración alcaldes de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, quienes "deben permanecer en sus municipios realizando el seguimiento de los avisos que emita el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat".

Del mismo modo, estaba previsto que acudiesen al acto galardonados e invitados de diferentes ámbitos empresariales, sociales y culturales, y representantes institucionales de otras comunidades autónomas.

Declaración institucional de Mazón

Tras suspenderse el acto en el que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debía pronunciar el tradicional discurso, la Generalitat ha informado que emitirá este jueves una declaración institucional del jefe del Consell. En cuanto al acto de entrega de las distinciones de 2025, se determinará "próximamente" una nueva fecha.

Según la predicción de Aemet para el jueves 9 de octubre, se prevén acumulados de 100 milímetros en 12 horas en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia para toda la jornada, intensidad que también mantiene para el litoral norte de Valencia de 00.00 a 15.00 horas y para el litoral sur de Alicante de 6.00 a 24.00 horas.

Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado la alerta naranja para el litoral de las provincias de Valencia y Alicante y amarilla para el interior de Valencia y Alicante, así como para el interior sur de Castellón y todo el litoral de la provincia de Castellón, y la ha remitido a ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias, recomendando además a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección.