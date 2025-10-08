Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Un juzgado archiva la causa por falsedad documental contra el excomisionado José Maria Àngel

La resolución no es firme y puede ser recurrida

El comisionado del Gobierno para la Recuperación de la dana José María Ángel.

El comisionado del Gobierno para la Recuperación de la dana José María Ángel. / Jorge Gil - Europa Press

Laura Ballester

València

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el sobreseimiento libre de la causa abierta tras la denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias por falsedad documental contra el excomisionado del Gobierno central para la dana de Valencia, José María Ángel al entender que "los hechos están prescritos y la posible responsabilidad penal ha quedado extinguida".

El magistrado razona en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que el delito de falsedad documental es un delito que se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes, tal y como recoge diversa jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Valencia, así como del Tribunal Supremo. En este caso, la denuncia se refiere a la supuesta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía, por lo que estaría prescrito de conformidad con lo que dispone el artículo 131 del Código Penal.

“Ya se aplique el delito del artículo 390 o el artículo 392 del Código Penal, con plazos de prescripción de 10 o de 5 años, respectivamente, los hechos denunciados están notoriamente prescritos”, señala el instructor. De hecho, de acuerdo con el auto judicial, “los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años”.

El magistrado cita jurisprudencia que sostiene esta conclusión, como un auto de 12 de noviembre de 2019 de la Audiencia de Valencia, que recuerda que el delito de falsedad documental “no es un delito permanente en los términos establecidos en el artículo 132 del Código Penal”, aunque después de su consumación instantánea produzca efectos a lo largo del tiempo, por lo que ha de distinguirse de “aquél que se consuma de forma prolongada en el tiempo hasta que se pone fin a la conducta atípica”. La decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que ha sido notificada este miércoles a las partes, puede ser recurrida en reforma y/o en apelación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
  2. Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
  3. El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
  4. La cadena catalana Fragadis y Consum compran la mayoría de las tiendas de Economy Cash y Vidal Tiendas
  5. Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
  6. El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
  7. El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
  8. Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent

Un juzgado archiva la causa por falsedad documental contra el excomisionado José Maria Àngel

Un juzgado archiva la causa por falsedad documental contra el excomisionado José Maria Àngel

Suspenden la Procesión Cívica en València ante la alerta naranja por fuertes lluvias

Suspenden la Procesión Cívica en València ante la alerta naranja por fuertes lluvias

El malestar por la vivienda crece, aunque la espera sanitaria es el principal problema

El malestar por la vivienda crece, aunque la espera sanitaria es el principal problema

Estos son los premiados del Nou d'Octubre: muchas asociaciones y sin apenas nombres propios

Estos son los premiados del Nou d'Octubre: muchas asociaciones y sin apenas nombres propios

La Generalitat se desmarca por primera vez de la gestión de la conselleria de Pradas el 29-O

La Generalitat se desmarca por primera vez de la gestión de la conselleria de Pradas el 29-O

Un futuro energético verde será posible con menos trabas burocráticas

Un futuro energético verde será posible con menos trabas burocráticas

Mazón defiende que los vídeos de Pradas dan la razón a la Generalitat: "La CHJ jamás informó del 'tsunami' de la tarde"

Mazón defiende que los vídeos de Pradas dan la razón a la Generalitat: "La CHJ jamás informó del 'tsunami' de la tarde"

Ocho de cada diez valencianos considera que la reconstrucción va 'lenta' o 'muy lenta'

Ocho de cada diez valencianos considera que la reconstrucción va 'lenta' o 'muy lenta'
Tracking Pixel Contents