Sondeo electoral Prensa Ibérica
Mediterráneo publica mañana la estimación de voto y escaños ante unas elecciones autonómicas
La última entrega del sondeo incluye una pregunta sorpresa, inédita en la serie
Redacción Levante-EMV
Los tres diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Levante-EMV, Información y Mediterráneo, publican mañana la última entrega del barómetro elaborado con motivo del Día de la Comunitat Valenciana. Desde las 06:00 horas, los tres diarios publicarán en sus ediciones digitales (y también en sus versiones impresas) la proyección de escaños y la estimación de voto si se celebrasen hoy elecciones autonómicas.
Se trata, sin duda, de la entrega más esperada de la encuesta elaborada por Lápiz Estratégico Consulting, y la prueba de fuego definitiva para Carlos Mazón, el PP y los partidos de la oposición casi un año después de la dana del pasado 29 de octubre. ¿Cómo cambiaría la configuración de las Corts ante una nueva cita electoral? ¿Cuál sería el comportamiento de las urnas? ¿Pasará factura la gestión de la dana y la reconstrucción al gobierno del PPCV? ¿Cómo queda la oposición un año después de la gran riada?
El sondeo se completa con una pregunta sorpresa sobre la presidencia de la Generalitat.
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- La cadena catalana Fragadis y Consum compran la mayoría de las tiendas de Economy Cash y Vidal Tiendas
- Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent