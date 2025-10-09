Catalá lograría dos escaños más que Mazón y Mompó, uno

Los bloques no se moverían ni un milímetro, pero dentro del de la derecha se produciría algún desplazamiento si el candidato a las próximas elecciones autonómicas por el PP no fuera el actual president, Carlos Mazón, sino otro dirigente popular. Así, la estimación de escaños de los populares pasaría de 34 a 36 de asumir el cartel la alcaldesa de València, María José Catalá. De las opciones incluidas en la encuesta, es la que más aportaría al PP. En todo caso, la formación conservadora no alcanzaría los 40 diputados que tiene actualmente en Corts al sufrir el desgaste por la barrancada del 29 de octubre.

Las alternativas de candidatura del PP / Íñigo Roy

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, también sumaría más que Mazón de ser el candidato a la Generalitat: un escaño más. Tanto Catalá como Mompó restarían representación a Vox, pero no a la izquierda, de modo que el resultado de los bloques seguiría siendo apretado (51 por 48).

Mientras, ni la vicepresidenta Susana Camarero, ni el expresident Francisco Camps ni el portavoz en Corts Juanfran Pérez Llorca mejorarían los 34 escaños que lograría Mazón.